大谷翔平左膝發炎！道奇主帥推測與盜壘有關 提醒跑壘要更聰明

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洛杉磯道奇總教練Dave Roberts。圖／東方IC

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（12）日在客場對匹茲堡海盜之戰，敲出本季第13支全壘打，並繳出2打數2安打、2保送、4度上壘的亮眼表現。不過在7局上因左膝發炎提前退場，也讓「二刀流」所承受的身體負荷，再度成為討論焦點。

大谷此役前4個打席全部成功上壘，除了轟出陽春砲外，還敲出1支安打並選到2次保送。不過比賽進行到7局上，道奇在一出局一、二壘有人的情況下，突然改由Santiago Espinal代打，隨後球團宣布大谷因左膝發炎提前退場。

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賽後，道奇總教練Dave Roberts受訪時表示，目前仍無法確認大谷是在何時出現不適，但推測可能與4局上的一次積極跑壘有關。

當時大谷敲出安打後上壘，隨後在隊友Andy Pages打擊時起跑嘗試盜上二壘，不過因Pages擊出界外球而未形成正式盜壘紀錄。

Roberts表示：「我還沒和翔平詳細談過，因此無法確定是哪一次動作造成的。不過如果要推測的話，可能是在4局那次嘗試盜二壘的時候。」

談到這次傷勢時，Roberts也語重心長地提醒，「總之在跑壘方面必須更聰明一些（You have to be smart on the bases）。沒有必要去承擔過度的風險。」

值得一提的是，大谷前一天才完成投打二刀流出賽，主投6.2局用102球，被敲6支安打失4分（3分責失），雖然無緣勝投，但9局上仍轟出兩分砲，展現驚人的體能與火力。

根據日媒報導，道奇過去4次安排大谷先發登板後，隔天都讓他休兵調整，主要考量就是維持身體狀態與降低疲勞累積。因此此役也是大谷相隔約5週後，首度在完成二刀流出賽的隔天繼續以先發打者身分上陣。

然而大谷今天雖然延續火燙手感，完成4度上壘並敲出本季第13轟，最終仍因左膝發炎提前退場，也再度凸顯二刀流所面臨的身體負荷與受傷風險。

目前道奇球團初步判定大谷傷勢並不嚴重，總教練Roberts也認為明天仍有機會出賽，但後續身體狀況與是否影響下週先發登板，仍有待進一步觀察。



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