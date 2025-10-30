大谷翔平打擊熄火！藍鳥新秀狂飆12K破紀錄 6比1擊敗道奇世界大賽聽牌

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

MLB世界大賽G5洛杉磯道奇回到主場迎戰多倫多藍鳥隊，並推出史奈爾（Blake Snell）先發對決僅22歲的新秀耶薩維奇（Trey Yesavage），結果史奈爾首局就被背靠背全壘打，先丟2分，而道奇打線全場更是遭到耶薩維奇7局12K的封鎖，僅拿一分，投手方面更是在7局上出現單局3暴投，導致藍鳥直接攻下大局，終場藍鳥就以6比1擊敗道奇，世界大賽率先聽牌。

大谷翔平世界大賽G5打擊熄火。（圖／美聯社）

1局上，史奈爾便慘遭第1棒施奈德（Davis Schneider）「首局首打席首球」全壘打，沒想到第2棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）又擊出全壘打，史奈爾第1局就慘遭背靠背全壘打，這也是世界大賽史上首次首局上演背靠背開轟。

到了3局下，道奇打線終於有分數進帳，藉由赫南德茲（Enrique Hernandez）的陽春全壘打讓道奇得到本場比賽的第1分，但藍鳥打線在4局上又藉由瓦修（Daulton Varsho）的三壘安打和克萊門特（Ernie Clement）的高飛犧牲打，將比分差又回到了2分。

7局上藍鳥打線攻勢再起，巴傑（Addison Barger）率先藉由安打攻上1壘後，史奈爾的暴投讓巴傑攻佔上得點圈，在兩出局1、3壘有人的情況，史奈爾遭到換下，此時他單局已經有2個暴投，用球數已經來到了116球，創下個人季後賽生涯新高。

結果接替的恩里克斯（Edgardo Henriquez）先是暴投丟分，又被比薛特（Bo Bichette）擊出安打，史奈爾留在壘包上的兩人全被送回，總計史奈爾先發6.2局，飆出7個三振，但也有4個保送、被敲6支安打失5分，藍鳥將比分擴大至4分差，到了8局上藍鳥再追加1分，比分擴大至5分差。

藍鳥先發投手耶薩維奇。（圖／美聯社）

而藍鳥的先發、22歲新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）則是一夫當關，主投7局狂飆12次三振，超越道奇名將紐康伯（Don Newcombe）於1949年創下的世界大賽新秀投手單場三振紀錄，同時也是史上第一位23歲前於季後賽2度投出10K以上的投手，道奇打線就在藍鳥投手的封鎖下，全場僅得1分，擊出4支安打，而在第三戰遭到連續4次敬遠的大谷翔平全場打擊也毫無建樹，還吞1K，終場藍鳥就以6比1擊敗道奇，世界大賽率先以3比2聽牌。

