大谷翔平抱冠軍獎盃笑了！山本由伸睡夢緊擁金盃畫面瘋傳

（體育中心／綜合報導）洛杉磯又將迎來屬於藍色的狂歡時刻！美國職棒洛杉磯道奇隊在奪下世界大賽二連霸後，確定將於當地時間週一（台灣時間週二）在洛杉磯市中心舉行盛大冠軍遊行，隨後返回道奇體育場舉辦封王派對，邀請球迷一同慶祝榮耀時刻。

根據道奇球團公布的行程，封王遊行將於上午11時展開，全體球員、教練團與管理層將搭乘雙層巴士，從Temple Street與Broadway路口出發，穿越市中心主要幹道。洛杉磯警方預估，屆時將有數十萬名球迷湧入街頭，形成一片「藍色浪潮」。

圖／大谷翔平微笑抱著獎盃合影，山本由伸則是懷抱冠軍獎盃熟睡。（翻攝 dodgers Instagram）

道奇球團表示，球迷可透過MLB.com與多家體育頻道同步觀賞遊行實況，也能進入道奇球場透過主場大螢幕參與直播。球場慶祝活動的門票將於今日開售，預計週一上午9時開放入場，遊行結束後，於中午12點15分接續舉行封王派對，讓球迷一路狂歡至午後。

在封王後返抵洛杉磯的班機上，球員們也以輕鬆姿態慶祝勝利。球團於官方社群釋出多張機上照片，其中日本投手山本由伸懷抱冠軍獎盃熟睡的畫面，立刻成為粉絲熱議焦點；另一幕中，大谷翔平微笑抱著獎盃合影，與隊友們共享連霸喜悅。

畫面中，與大谷、山本並肩的弗里曼（Freddie Freeman）同樣「延續傳統」，再度在飛機上抱著獎盃入眠；貝茲（Mookie Betts）與隊友們則舉杯慶祝。歷經與藍鳥隊第七戰的驚險勝利後，全隊終於能以放鬆心情踏上返鄉之旅。

回顧去年，道奇奪下睽違35年的完整賽季冠軍，當時的封王遊行吸引超過25萬名球迷湧上街頭，另有4萬2千人進場參加球場慶典。球團估計，今年慶典規模可能更盛大，屆時洛杉磯市區將再度被藍色人潮包圍。

道奇本季從開幕起即展現強大火力，在季後賽一路挺進後，最終以4勝3敗擊退多倫多藍鳥，成功完成二連霸。球迷形容這次封王是「屬於洛城的延長慶典」，不僅見證球隊實力，也象徵球迷與城市的共同榮耀。

洛杉磯市府已宣布，遊行當天將實施交通管制與安全維護措施，建議民眾提前規劃路線。市長貝斯（Karen Bass）表示：「這是屬於所有洛杉磯人的勝利，道奇不只是球隊，更是這座城市的驕傲。」

隨著遊行倒數計時，球迷已開始在網路上號召聚會。部分道奇支持者表示，將帶著去年使用的藍白旗幟與標語再次進場，準備用最大的聲音為球隊喝采。從街頭到球場，洛杉磯的藍色浪潮即將再次湧起。

