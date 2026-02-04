大谷翔平故鄉參訪明新科大！交流 AI 半導體人才培育新篇章

日本岩手縣關市市長佐藤善仁（右）與明新科大校長呂明峰（左）進行交流，象徵台日雙方在 AI、半導體、機器人及觀光旅遊等領域人才培育上的合作情誼。（明新科大提供）

記者彭新茹／新竹報導

大谷翔平的故鄉日本岩手縣關市的交流團，日前關市市長佐藤善仁率領產官學界代表參訪明新科技大學，雙方聚焦半導體、AI 人工智慧、機器人產業及人才培育等議題深入交換意見，為台日地方城市與技職教育體系合作開啟新篇章。

明新科大表示，關市位於日本岩手縣南部，是東北地區重要的製造業與高附加價值技術產業城市，除汽車產業外，亦積極發展半導體與電子相關產業。此次看重台灣在半導體、AI與技職教育體系上的成熟經驗，期盼透過學校端的教學、研發與實習制度，為產業園區科技人才培育佈局，建立長期且具實質效益的人才合作與交流模式。

明新科大校長呂明峰校長表示，明新科大長期以實作導向與產學鏈結為核心，讓學生在真實產業場域中學習、在國際交流中成長。面對全球產業快速變化，學校持續強化跨域人才培育與國際合作，從半導體到設計與創新應用，培養兼具專業力與行動力的實務型人才，期許為學生開創更具國際競爭力的未來。

雙方聚焦六大合作方向，包括參與日本「東北創新論壇」。結合明新科大在機器人教育競賽實績與日本成熟的產業技術，推動「X-Club 機器人研發與競賽合作」。在「半導體與 AI 跨域人才培育」方面，雙方將以產業需求為導向的課程設計、跨域實習，結合科技應用與服務產業，回應高齡社會與智慧城市發展趨勢。

佐藤善仁市長表示，此行深刻感受到明新科大在技術能量與人才培育上的熱忱，這正是支撐台灣半導體產業持續發展的重要關鍵。