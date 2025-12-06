大谷翔平旁邊偷吃被抓包！人氣AV黯然宣布引退 經紀公司無奈證實了

娛樂中心／綜合報導

AV女優本鄉愛激似早期的林襄，深受台灣粉絲青睞。（圖／翻攝自ai_hongo_ IG）

日本人氣AV女優本鄉愛於2024年遭拍到「去美國道奇看大谷翔平比賽」在內野側方被網友捕捉到，與已婚實況主加藤純一如同戀人般互動親暱，側拍照片迅速被網友放大檢視、瘋傳至 X 和論壇，使兩人祕密交往傳聞瞬間引爆。最終坦承與加藤純一不倫並全面停工至今，現在證實她確定結束AV 生涯引退！

本鄉愛遭已婚實況主加藤純一騙砲，到美國道奇看大谷翔平比賽，更坐在大谷背後偷情被抓包。（圖／翻攝自Ｘ）

不倫風波後本鄉愛全面停工，包括社群相關帳號完全停擺。儘管之後仍陸續推出先前拍攝好的存貨，不過本人始終未公開露面，也未宣布後續安排。外界正猜測她是否仍有可能回歸，不過令人遺憾的消息還是來了，近日片商S1無預警釋出本鄉愛的「精選引退合集」作品，經紀人也正式向日本媒體證實，她已結束整個AV生涯，不會再拍攝任何作品。

本鄉愛在社群道歉後宣布「無限期休業」事隔8個月證實悄悄引退。（圖／翻攝自本鄉愛YouTube）

由於本鄉愛人氣相當高，該套引退精選集視為她短短數年職涯的「總結檔案」。片商文案特地寫下「本鄉愛的傳說，在此劃下句號」（本郷愛伝説、ここに完結），象徵S1對她的評價與定位，不過也讓粉絲更加確定：「她確實不會再回歸。」停工8個月後告別業界黯然退場。

本鄉愛在承認與對方關係不正當後，引發舆論強烈反彈，甚至成為日本八卦節目的熱門話題，日本網友普遍感嘆「又少了一位神作製造機」，也有人替她抱不平，認為外界過度放大她的私生活。然而也有網友指出，去看「大谷翔平不倫事件抓包」引爆後，間接讓日本人象徵「神聖的大谷賽事」受汙染感到反感，讓片商、經紀公司與她本人恐受巨大壓力，恐怕是消失引退的主因。

