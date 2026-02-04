大谷翔平曬娃！IG突曝「喜訊」 愛女、愛犬入鏡融化網友

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平和妻子田中真美子2024年結婚，去年4月發文宣布女兒出生，平時私生活低調的他，今（4）天在IG發文宣傳和愛犬Decoy的第一本童書出爐，還意外露出疑似是愛女的小腳丫，坐在他懷中聽故事，不少網友大讚「超可愛、融化了」！

近日大谷翔平正備戰2026世界棒球經典賽WBC，但他不忘在IG宣布童書發行好消息，還曬出「爸爸讀書視角」，只見他拿著書坐在草皮上，愛犬Decoy就在他懷中看書，角落則出現一隻可愛的小腳丫，另一個視角則看到寶貝的肉肉軟嫩的手腳，疑似就是他的女兒。

廣告 廣告

大谷翔平展現不同於球場上霸氣的一面，罕見曝光爸爸念故事書的私生活，懷中擁抱著兩個寶貝，溫馨模樣讓網友都忍不住大讚「一起看真可愛」、「可以想見大谷翔平放鬆的笑容」、「爸爸和大兒子Decoy、女兒讀書，媽媽在鏡頭背後，好療癒的畫面」！

日前大谷翔平在道奇球迷會上也分享奶爸生活，身高193公分的他聊起自己顧女兒的優勢，他笑說「可以把她舉得比其他人高，她應該很開心」，至於缺點的話他直言「要問我老婆」，大谷翔平也談起為人父心情，表示看著女兒一天一天長大就是最期待的事，言語間流露慈父溫暖。





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

ＷBC／大谷翔平經典賽不投球？道奇總教練證實：這是他自己的決定

中華隊2/6公布30人名單！日本名將預測 首戰不會對上大谷翔平

WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手