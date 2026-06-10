大谷翔平最佳拍檔恐進傷兵！道奇鐵捕連3戰缺陣 主帥曝傷勢狀況

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

洛杉磯道奇主力捕手Will Smith。圖／東方IC

洛杉磯道奇主力捕手Will Smith，因頸部不適已連續3場比賽未先發出賽。道奇總教練Dave Roberts今（10）日受訪時坦言，Smith的恢復進度不如預期，進入傷兵名單的可能性正在提高。

Roberts表示：「今天他有進行一些打擊練習和傳接球，但感覺仍然不是百分之百。明天的比賽應該也很難出賽，在正式回歸之前，他必須先能完整參與所有訓練內容。」

Roberts進一步指出：「原本我們是每天觀察狀況，但經過幾天後情況仍未明顯改善，因此進入傷兵名單已經變得相當有可能。主要是他在揮棒時會感受到疼痛。」

廣告 廣告

在Smith缺陣期間，道奇將由Dalton Rushing擔任先發捕手。Roberts表示：「雖然這是不幸中的大幸，但Rushing獲得了寶貴機會。他的打擊表現穩定，配球與引導投手群的能力也相當出色，這段時間對他的成長非常有幫助。」，因此，明（11）日對海盜之戰，Rushing預計將與大谷翔平搭配出賽。

31歲的Smith是道奇二連霸的重要核心之一，去年世界大賽更曾轟出關鍵全壘打。上季繳出OPS .901的亮眼成績，本季同樣是球隊攻守兩端不可或缺的重要戰力，如今傷勢發展也成為道奇球迷關注焦點。



回到原文

更多鏡報報導

道奇主帥讚大谷翔平宛如「頂級跑車」 揭季初低潮原因

千賀滉大右手神經不適！復健賽臨時喊卡 親曝復出最新進度

樂天金鷲戰績墊底！老闆喊話＋季中換隊長都沒用 深夜閃電換帥

李易認了曾想「放棄婚姻」 與六月慶15年「水晶婚」收甜蜜大禮！有感而發8字吐露心聲