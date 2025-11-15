大谷翔平狂掃MLB年度五獎 Decoy連3年獲封「最有價值小狗」

大聯盟封為大谷翔平的愛犬Decoy為「最有價值小狗」。（翻攝自道奇隊IG）

美國職棒大聯盟（MLB）14日公布年度獎項，大谷翔平再度寫下驚人紀錄。他不僅生涯第四度奪下MVP，更在一天內包辦年度第一隊、最佳指定打擊、漢克阿倫獎等多項榮譽，加上上週的銀棒獎，本季合計拿下五座大獎，並連續三年完成此壯舉。每年陪伴他創造歷史的愛犬Decoy，再度以「最有價值小狗」之名成為焦點，大聯盟甚至特別發布Decoy三年間的獲獎反應合輯。

大聯盟於14日公布年度MVP，大谷翔平毫無懸念奪下生涯第4座 MVP。官方釋出的慶祝影片中，大谷與妻子田中真美子、愛犬Decoy坐在一起拍手慶祝，大谷更激動地「強吻」愛犬，讓Decoy略顯驚慌的表情在網路上掀起討論。不少網友更發現，夫妻倆當天的服裝色系與Decoy完全一致，直呼這一家人對愛犬的寵愛「藏不住」。

大谷翔平奪下生涯第4座 MVP。（MLB X）

除了MVP大谷雖未現身當日在賭城舉行的MLB年度頒獎典禮，但名字卻屢屢被唸出。最終他囊括年度第一隊、最佳指定打擊、漢克阿倫獎三項大獎，加上上週獲得的銀棒獎，本季共抱走五座年度獎項，並連續三年締造相同成就。

值得一提的是，大谷每年獲獎，愛犬Decoy也總是入鏡見證，MLB官方更專門發布2023至2025年的「Decoy反應合集」，可見牠從幼犬時的興奮擊掌，到去年跑走「不給面子」，再到今年驚慌失措的可愛模樣。大聯盟也正式封牠為連三年的「最有價值小狗」（MVD – Most Valuable Dog）。

在大谷締造歷史紀錄的同時，Decoy也成為球迷眼中最受歡迎的明星之一，與主人共同寫下MLB另類又溫馨的話題焦點。





