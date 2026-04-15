大谷翔平獲敬遠連48場上壘 山本由伸7.2局失1分好投無緣第3勝

洛杉磯道奇日籍先發投手山本由伸。圖／翻攝自X@MLB

洛杉磯道奇隊在對戰紐約大都會隊的比賽中以 2 比 1 險勝，笑納二連勝。道奇日籍先發投手山本由伸主投7.2局僅失1分，送出本季新高的7次三振，無奈與勝投擦身而過。同場出賽的大谷翔平雖未敲出安打，但在第八局獲得申告敬遠，成功將連續上壘場次推進至48場。最終道奇靠著 Kyle Tucker 在第八局的致勝安打鎖定勝局。

山本由伸此役迎來本季第四度先發。他在首局面對大都會開路先鋒 Francisco Lindor 時，一顆時速約153公里的速球遭狙擊，被轟出首局首打席全壘打。不過他隨即回穩，展現極佳的壓制力。從第一局被敲轟後，山本連續解決15名打者，直到第七局兩出局後，才被 Bo Bichette 敲出二壘安打中斷連續解決打者的紀錄。

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度過第七局一、二壘有人的危機後，山本在第八局兩出局時再度遭遇亂流。接連被 Carson Benge 與 Lindor 擊出安打，面臨一、三壘有人的局面，教練團隨即換上 Blake Treinen 接替投球。Treinen 成功以三振解決 Luis Robert，順利化解失分危機。總計山本由伸今日用了本季新高的104球，主投7.2局被敲4支安打失1分，雖然繳出優質先發，但本季第三勝仍得再等等。

道奇打線方面，大谷翔平擔任先發第一棒指定打擊，前三個打席皆未能建功。比賽來到第八局平手僵局，代打的 Miguel Rojas 率先選到保送上壘，接著 Santiago Espinal 成功犧牲觸擊推進跑者。在一死二壘有人時，大都會選擇將大谷申告敬遠；隨後 Tucker 把握得點圈機會，在一、二壘有人時敲出關鍵的超前安打，幫助道奇最終以一分之差氣走大都會。



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