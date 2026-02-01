大谷翔平經典賽確定不投球！道奇教頭：他自己決定的

大谷翔平確定不會在經典賽投球。（圖／達志／美聯社）

世界棒球經典賽即將於3月開打，力拚衛冕的日本隊集結多名大聯盟球星，陣容豪華程度備受關注，其中大谷翔平是否再度於國際賽場上演「神鬼二刀流」，更成為球迷焦點。對此，洛杉磯道奇總教練羅伯斯正式給出答案，證實大谷本屆經典賽將不會登板投球，僅以打者身分出賽。

大谷翔平因手肘動刀，在加盟道奇的首個賽季未曾登板，直到去年季中才以投手身分重返投手丘。外界原本期待能在經典賽再度看見他同時投、打的身影，但羅伯斯明確表示，「投手大谷」確定不會在世界棒球經典賽登板，並強調這是大谷本人所做出的決定。羅伯斯也補充，若大谷有意投球，球團其實願意放行，但最終仍尊重球員的長期規畫。

對於大谷的選擇，羅伯斯坦言並不感到意外。他指出，經典賽結束後，大谷將以「完整二刀流」身分面對整個大聯盟賽季，因此必須讓自己處於最佳狀態。「我不能說自己鬆了一口氣，但考量他接下來要兼顧投球與打擊，這確實是一個正確的決定。」羅伯斯也透露，若能利用完整休賽季調整，球團希望未來能逐步增加大谷在例行賽的投球局數。

回顧上一屆世界棒球經典賽，大谷翔平以二刀流身分出戰，投手方面登板3場，繳出2勝、1次救援成功，防禦率1.86；打擊方面則23打數敲出10支安打，包含4支二壘安打與1支全壘打，貢獻8分打點，投打表現皆屬頂尖，最終榮膺賽會最有價值球員。

