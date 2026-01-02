大谷翔平被看好二刀全開 外媒預測43轟、117局再衝第5座MVP

（記者石耀宇／綜合報導）道奇二刀流球星大谷翔平在2025年6月完成投手復出後，共投47局送出62次三振、防禦率2.87，重返投手丘的表現讓外界對他2026年球季「開季就二刀流」充滿期待。美國數據網站FanGraphs近期公布多套預測系統，其中最受關注的Steamer模型更預估，只要健康無虞，大谷在投打兩端都有機會繳出聯盟頂尖數據，朝生涯第5座MVP再度衝刺。

根據FanGraphs整合的多套預測模型，大谷2026年在投手端預計先發約23場、投滿約117局，等於能長期穩坐輪值角色，不再只是「限量版」先發。Steamer系統預測，他可拿下9勝6敗、防禦率3.44，WHIP約1.15，整體數據在經歷手術復健後仍屬聯盟一線等級。

更吸睛的是三振火力。Steamer預估大谷2026年的奪三振率（K/9）高達10.48，每9局能抓下超過10K，同時保送率僅2.79、被全壘打率1.13；若以「至少投滿100局」的先發投手來比較，這樣的壓制力可望排進全聯盟前段班，顯示他就算在復出階段，依舊具備王牌投手級的三振能力。

打擊端方面，Steamer同樣給出接近「怪物等級」的預測：大谷在2026年預計能敲出43轟，打擊三圍約.275／.380／.576，整體OPS約.960，火力被視為全聯盟最頂尖的一群。綜合投打兩端貢獻，相關數據推算他在打者端WAR約5.3、投手端約2.6，合計接近8.0，屬於標準的MVP級身手。

回顧2025年，大谷在加盟道奇後先以純打者身分出發，仍打出超過50轟的火力，之後於球季中段重回投手丘，14場出賽投47局繳出2.87防禦率與62次三振，成為道奇完成二連霸的重要戰力，也拿下個人生涯第4座MVP與美聯年度最佳球員等多項大獎，奠定「世代最強二刀流」地位。

也因如此，大谷若在2026年能依預測值穩定出賽，被外界視為有機會挑戰「連4年MVP、同時生涯第5座MVP」的歷史紀錄。不過，報導也點出隱憂：大谷2025年在投手端仍僅投47局，距離完整負擔先發輪值的局數還有一段差距，要同時追求投手規定局數、打者規定打席的「雙規定」難度極高，如何在健康與負荷之間取得平衡，將是道奇教練團與大谷團隊在2026年面臨的最大課題。

