大谷翔平被K到跪地！嘻哈天王Drake社群開嘲諷 藍鳥球迷怒轟「別搞了」

洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽近兩戰陷入低潮，昨（30）日在第5戰遭藍鳥新秀投手Trey Yesavage三振後單膝跪地的畫面，竟被嘻哈天王Drake發布到社群媒體嘲諷，引發藍鳥球迷反感。

這場關鍵的天王山之戰，道奇以1比6不敵藍鳥，系列賽被逼入絕境，藍鳥取得3比2聽牌。大谷翔平全場4打數無安打，其中一次遭Yesavage三振，失去重心單膝跪地。

Drake將這張畫面放上Instagram限時動態，並以Yesavage的姓氏玩雙關：「Savage already otw to the dugout boss lol（這狠人已在前往板凳路上了，超霸氣，笑死）」。

Drake向來熱衷於在全球矚目的運動賽事下注助威，但Drake多次「反指標」，被戲稱為「Drake詛咒」。這則限時動態被轉發至X後，引發網友熱議，不少人留言嘲諷「詛咒又來了」、「現在道奇G7封王機率大增，他X的Drake！」

根據統計，大聯盟7戰4勝制的季後賽中，第5戰落敗球隊逆轉晉級的機率僅32.4%；而在現行「2-3-2」賽制下，主場吞敗的27支球隊中，僅有7隊能在客場連勝兩場逆轉奪冠，機率僅25.9%。

Drake近來幾乎全情投入支持藍鳥，從美聯冠軍賽擊敗水手後便開始瘋狂助陣，不僅舉辦Game 7派對，還親臨世界大賽首戰現場觀戰。如今系列賽將回到多倫多進行第6戰，Drake幾乎確定會再次現身。唯一的懸念是——Drake會不會乾脆登台表演？



