大谷翔平親揭職棒生涯最緊張1局 「全部可能因我毀掉」讓他壓力山大

大谷翔平表態參與2023年經典賽，透露賽場上壓力最大的是背負全國人的期待應戰。（翻攝IG@shoheiohtani）

洛杉磯道奇球星大谷翔平2025年風光達成世界大賽2連霸，二刀流神話持續演進。即便身經百戰，大谷翔平近日接受日本《Number》雜誌專訪時，卻坦承職業生涯至今最緊繃的時刻，是2023年世界棒球經典賽（WBC）決賽對決美國隊的最後登板。他首度剖析那種「一個失誤就成千古罪人」的心境，與當前備戰2026年WBC的決心相互呼應。

不是變強是習慣壓力

談到世界大賽被敲3分砲還能淡定應戰，大谷笑稱這不是變強，而是習慣了，畢竟適度緊張才是平衡。但回想起2023年WBC決賽對決美國隊的最後1局，他坦言這才是真正的修羅場，當時不僅全日本球迷盯著看，連家人都在關注，他坦言如果自己在那局失手，先前的努力都會毀於一旦。這種「一人承擔全日本期待」的沉重感，讓他至今難忘。

大谷壓力顛峰是那個時刻？

有趣的是，大谷爆料當時最緊張的瞬間，竟是達比修有被敲出全壘打的那一刻，他在牛棚目睹史瓦伯敲出陽春砲時，當時分差剩1分，讓他感受到前所未有的登板壓力。他也回憶起東京巨蛋對陣義大利的8強賽，當時全場瀰漫著「贏定了」的樂觀氣氛，反而成了無形的枷鎖，因為他深知義大利戰力不容小覷，那種只能贏不能輸的窒息感，最是折磨人。

背負全日本的期待

隨著2026年經典賽即將回歸，大谷將再度站上那個令人屏息的投手丘，迎接一局定生死的終極挑戰。他所恐懼並非對手的實力，而是如何背負著全國希望完成任務。

更多鏡週刊報導

3屆塞揚神獸復出！柯蕭加入美國隊征戰WBC 笑談對決大谷翔平：希望別輪到我

日本電視沒轉播！WBC預賽日本隊門票「40萬人搶破頭」 台灣人免擔心

日媒爆山本由伸參戰經典賽！ 道奇日籍三本柱獨缺佐佐木朗希原因曝光