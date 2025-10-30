大谷翔平連遭4次敬遠！外媒看不下去 道奇教頭苦笑：我也想取消這條規則

（記者石耀宇／綜合報導）洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在世界大賽第5戰開打前出席賽前記者會，首度回應第3戰引發熱議的「申告敬遠」爭議。他坦言，身為道奇教頭，內心其實希望這項規則能被取消，「但這仍是一種策略，要改掉恐怕不容易。」

圖／大谷翔平遭連續敬遠引熱議。（資料照）

根據外媒報導，第3戰是系列賽關鍵轉折之一，大谷翔平在這場歷時18局的馬拉松戰役中火力全開，前4打席就敲出二壘打、全壘打與多支長打，單場貢獻4安打、3打點，之後卻遭對手連續4次申告敬遠。該役他締造單場9次上壘的季後賽新紀錄，並追平世界大賽119年來單場最多長打紀錄（4支）。

有美國記者在記者會上指出：「如果投手不想對決大谷，也該親自投出四顆壞球，而不是直接送上一壘。至少讓過程成為比賽的一部分。」

羅伯斯聽後苦笑回應：「老實說，從道奇的角度，我也希望這條規則被廢除，因為對我們不利。但這仍屬於棒球策略的一部分，其他球隊同樣會使用，若只因有人不敢對決大谷就改規則，恐怕不太現實。」

羅伯斯進一步坦言，當頂尖打者被剝奪揮棒機會時，確實讓比賽少了看點，但仍試圖保持中立，「不得不承認——這確實是一項策略。」

根據美國職棒大聯盟（MLB）規定，自2017年起實施「自動申告敬遠」制度，教練只需在場邊比出手勢，即可讓打者自動上壘，無須投出四顆壞球。此舉原為加快比賽節奏、避免無謂投球，但也因此削弱了投手與打者之間的心理攻防，被部分球迷與專家批評「少了比賽的戲劇性與風險」。

外電評論指出，大谷在第3戰的表現讓人想起昔日巨人傳奇邦茲（Barry Bonds）遭頻繁敬遠的場景，也凸顯聯盟是否該檢討「申告敬遠」制度的必要性。

