大谷翔平連遭4次敬遠！外媒看不下去 道奇教頭苦笑：我也想取消這條規則
（記者石耀宇／綜合報導）洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在世界大賽第5戰開打前出席賽前記者會，首度回應第3戰引發熱議的「申告敬遠」爭議。他坦言，身為道奇教頭，內心其實希望這項規則能被取消，「但這仍是一種策略，要改掉恐怕不容易。」
圖／大谷翔平遭連續敬遠引熱議。（資料照）
根據外媒報導，第3戰是系列賽關鍵轉折之一，大谷翔平在這場歷時18局的馬拉松戰役中火力全開，前4打席就敲出二壘打、全壘打與多支長打，單場貢獻4安打、3打點，之後卻遭對手連續4次申告敬遠。該役他締造單場9次上壘的季後賽新紀錄，並追平世界大賽119年來單場最多長打紀錄（4支）。
有美國記者在記者會上指出：「如果投手不想對決大谷，也該親自投出四顆壞球，而不是直接送上一壘。至少讓過程成為比賽的一部分。」
羅伯斯聽後苦笑回應：「老實說，從道奇的角度，我也希望這條規則被廢除，因為對我們不利。但這仍屬於棒球策略的一部分，其他球隊同樣會使用，若只因有人不敢對決大谷就改規則，恐怕不太現實。」
羅伯斯進一步坦言，當頂尖打者被剝奪揮棒機會時，確實讓比賽少了看點，但仍試圖保持中立，「不得不承認——這確實是一項策略。」
根據美國職棒大聯盟（MLB）規定，自2017年起實施「自動申告敬遠」制度，教練只需在場邊比出手勢，即可讓打者自動上壘，無須投出四顆壞球。此舉原為加快比賽節奏、避免無謂投球，但也因此削弱了投手與打者之間的心理攻防，被部分球迷與專家批評「少了比賽的戲劇性與風險」。
外電評論指出，大谷在第3戰的表現讓人想起昔日巨人傳奇邦茲（Barry Bonds）遭頻繁敬遠的場景，也凸顯聯盟是否該檢討「申告敬遠」制度的必要性。
更多引新聞報導
王子認了與粿粿越界！節目羞談「棒棒糖」歌詞很色 網驚喊早有端倪
通膨壓力擋不住！百元刮刮樂愈來愈「稀有」 台彩新策略內幕曝光
其他人也在看
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／藍鳥學乖了4球敬遠大谷翔平 首度出局是盜壘失敗！G3打延長
世界大賽G3前4次打擊都敲出長打上壘的大谷翔平，9局下再度站上打擊區卻被藍鳥教練直接敬遠，不料他最終盜壘失敗，本場首度出局竟是在二壘前被捕手抓到牽制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB世界大賽》大谷翔平6局失4分吞敗 藍鳥6比2戰勝道奇將系列賽扳平
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G4，台灣時間10月29日上午8時開打，洛杉磯道奇由二刀流球星大谷翔平掛帥先發......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
世界大賽／18局史詩級大戰平紀錄 又是佛里曼！再見全壘打解脫藍鳥
世界大賽G3道奇和藍鳥上演史詩級的18局大戰，最終道奇靠著佛里曼敲出再見全壘打，終場6：5擊敗藍鳥，在這場平世界大賽紀錄的18局大戰中帶走勝利，此役打了6小時又39分鐘也成為史上第2久的比賽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新／先發史奈爾投本季最多116球、失5分退場！道奇6局打完1：5落後
體育中心／季芸報導世界大賽G5上演「天王山之戰」，目前戰成2勝2敗的藍鳥和道奇，分別派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）和藍鳥大物耶薩維奇（Trey Yesavage）擔任先發，藍鳥隊一開局就展現氣勢，前兩打席「背靠背」開轟取得2：0領先，3局上道奇總算突破藍鳥封鎖，E.赫南德茲（Enrique Hernández）開轟追回1分，4局上藍鳥靠著長打再攻下1分後，7局下攻勢再起又打進2分，目前道奇以1：5落後。FTV Sports ・ 36 分鐘前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
大谷翔平的大大大大大大前輩！道奇日本名將野茂英雄開球山本由伸蹲捕
體育中心／綜合報導世界大賽目前道奇和藍鳥戰成1：1平手，接著第三戰移至從加拿大移至洛杉磯道奇主場展開，台灣時間28賽前，道奇也請到了陣中日籍傳奇球星野茂英雄擔任開球嘉賓，還由「日籍王牌」山本由伸擔任捕手，現年57歲的野茂英雄（Dave Roberts）再度於投手丘上重現獨有「龍捲風」式投法，讓曾和他並肩作戰的道奇總教練羅伯斯讚嘆：「他是日本的驕傲」。FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／全場第2球左外野手神美技 大谷翔平投手丘高舉雙手謝隊友
歷經6小時39分大戰，還打了9打席，大谷翔平29日如期在世界大賽第4戰先發，1局上隊友就展現美技幫他抓下第1個出局數，大谷還在投手丘上高舉雙手感謝隊友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／G3打18局惡戰、超人般的大谷翔平也累了 美記爆料他小失誤
洛杉磯道奇在2025年MLB世界大賽G3經歷18局惡戰以6：5險勝多倫多藍鳥，而道奇隊日本巨星大谷翔平繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，且他還是隔天G4的先發投手，然而即使是擔任DH，18局這樣打下來疲勞程度還是相當可觀，美國媒體今就偷爆料大谷因為太累在休息室發生的「小失誤」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
世界大賽／生涯從未投超過2局 18局大戰「他」扛最後4局！用生命救道奇
世界大賽G3道奇和藍鳥上演平紀錄的18局大戰，最終道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打6：5擊敗藍鳥，此役最終1人獨自撐完4局、僅被藍鳥敲出1支安打的後援投手克蘭恩（Will Klein），在G3之前單場比賽從未投球超過2局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他很像Kobe！魔術強森談大谷轉戰道奇拚連霸突臭「他在天使一直輸球」
體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇隊連續兩年闖進世界大賽，頭牌球星大谷翔平扮演要角，在今年更以二刀流身手要幫助道奇拚二連霸，身為道奇隊股東之一的NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也多次現身球場觀賽，今天（29日）世界大賽G4大谷迎來世界大賽生涯初登板，賽前魔術強森談到他的影響力直言「很像科比（Kobe Bryant）」，不過卻也在受訪過程中提起大谷在天使期間頻頻輸球、沒能站上世界大賽舞台。FTV Sports ・ 23 小時前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 19 小時前
世界大賽／2度參與18局史詩戰役！有道奇這4人 當年唯獨「他」落寞離場
世界大賽G3上演追平決賽最長的18局大戰，前次是發生在2018年道奇交手紅襪，因此有4位選手是2度參與這項歷史紀錄，不過當時僅貝茲（Mookie Betts）1人為落敗方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／再見轟拯救山本由伸手臂！ 大谷翔平、佐佐木朗希超可愛合體
世界大賽第3戰，道奇與藍鳥陷入僵局，前17局打完依舊5：5平手，在投手群幾乎耗盡的情況下，26日才完投9局的山本由伸，18局上竟然出現在牛棚熱身震驚眾人，所幸18局下再見全壘打，不僅保住道奇勝利，也成功守護山本由伸的手臂，大谷翔平、佐佐木朗希第一時間往牛棚衝，3位日本人合體超可愛搭肩原地跳。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》大谷狀況良好但要隨時觀察！Roberts曝G3「第19局」應變方案
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽G3打出史詩級戰役，雙方歷經18局惡鬥、耗時6小時39分鐘，最終道奇緯來體育台 ・ 1 天前
MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了
世界大賽今天上演史詩級戰役，道奇、藍鳥隊廝殺到延長18局，才由弗里曼（Freddie Freeman）的再見陽春砲以6：5終結這場6小時39分鐘的惡鬥，道奇在系列賽取得2勝1敗。大谷翔平此役雙響...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB／18局大戰落敗！藍鳥強打揮棒傷退 教頭說話了
MLB／18局大戰落敗！藍鳥強打揮棒傷退 教頭說話了EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB》世界大賽第6、7戰 大谷翔平可能投球
洛杉磯道奇球星大谷翔平昨天在世界大賽第4戰投了93球吞敗，總教練Dave Roberts今天表示，第6戰以及有需要才要舉行的第7戰，所有投手都會待命，包括大谷翔平。TSNA ・ 4 小時前