大谷翔平連2天開轟「本季第13轟出爐」 但因左膝疼痛提前傷退

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洛杉磯道奇隊當家球星大谷翔平，昨天「二刀流」出戰匹茲堡海盜後，今天沒輪休繼續先發上陣，且延續上一戰的火燙手感，敲出本季第13轟，也是他連2天開轟，幫助道奇奠定勝基，不過，7局上大谷翔平突然因左膝疼痛傷退，令球迷相當擔心。

大谷翔平昨天啟動「二刀流」登板迎戰海盜，「投手大谷」主投6.2局、被敲6支安打，失4分，其中3分為自責分，無關勝敗；「打者翔平」則在9局上敲出本季第12轟，幫助球隊追到只剩一分落後，可惜最後道奇差臨門一腳，拚逆轉失利。

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今天道奇、海盜系列賽第三戰，大谷翔平沒有如前次在先發投球後輪休，而是繼續擔任開路先鋒上陣，3局上，他的火力延續輸出，從海盜先發投手Mitch Keller手中夯出陽春砲，本季第13轟出爐，幫助道奇先馳得點，後續，道奇也靠著打線串聯，將比分拉開到3比0。

4局上，大谷翔平再度帶動起球隊攻勢，2出局後敲安上壘，Andy Pages、Freddie Freeman再度安打接龍，再加上Mookie Betts保送和投手暴投，道奇取得5比0領先。

5局下，海盜展開反攻，趁著道奇先發投手Justin Wrobleski體力下滑，Rafael Flores Jr、Brandon Lowe輪番開轟，追到5：3，下一棒Bryan Reynolds敲出擊中投手的強襲球，雖然Wrobleski仍快速衝向一壘補位，但與跑壘員發生碰撞，傷退離場；接替投手的中繼投手Will Klein，也無法擋下海盜的火力，連續被敲2安，比分來到5比4一分差。

戰線直到7局上，道奇在一出局後，Alex Call獲得四壞球保送，下一棒Daton Rushing敲出長打，形成2、3壘有人，下一棒Miguel Rojas敲出二壘方向滾地球，二壘手Brandon Lowe接到後快傳本壘，但仍未能抓到從三壘衝刺回壘的Alex Call，讓道奇添得保險分，並持續攻佔1、2壘，下一棒原本輪到手感火燙的大谷打擊，但卻換上Santiago Espinal代打，最終他也為球隊建功敲安，道奇拉開到7比4領先。

8局上，道奇再靠著Alex Call、Dalton Rushing以及Miguel Rojas的犧牲打，拉開比分來到8比4。不過，海盜沒有放棄，8局下，道奇換上Edgardo Henriquez投球，Tyler Callihan火力輸出，敲出三壘安打，接著Jake Mangum、Rafael Flores Jr.也連續敲長打，將比分追到8比6，不過攻勢也就此打住，終場由道奇以8比6奪勝。

根據MLB官網，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷翔平是在嘗試盜壘後，感到左膝腿後肌附近疼痛，出於預防考量，決定讓他下場休息，目前仍未排除週五出戰芝加哥白襪的可能性。

責任編輯／陳盈真

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