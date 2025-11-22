大谷翔平重大宣布！無預警成立家族基金會 目標曝光
MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星大谷翔平，日本時間22日透過Instagram限時動態宣布成立「大谷翔平ファミリー財団」（Shohei Ohtani Family Foundation），正式啟動以兒童健康與動物救援為主軸的公益計畫。
大谷同步公開財團標誌，可見設計中包含妻子真美子、長女以及愛犬「デコピン」（Decopin）的元素，象徵以家庭為名推動公益。
根據財團官方網站說明，該基金會的使命為：「透過資金支持，打造更健康、更幸福的社區，激勵孩子保持活躍並健康生活，同時支持致力於救援、保護與照護受助動物的相關計畫。」
財團將以推動兒童健康、體能活動，以及動物救護領域為主要方向。
大谷本季表現亮眼，例行賽擊出個人生涯新高的55支全壘打，並完成投手角色的復出；季後賽也為道奇連續兩年奪下世界大賽冠軍做出貢獻。他也在本季獲得個人生涯第4座、連續第3年MVP，成就受到全球球迷矚目。
大谷此次以自身名義成立慈善基金會，被外界視為其生涯在球場之外的新里程碑，未來相關公益項目也備受關注。
更多東森新聞報導
快訊／中職震撼彈！黃子鵬重磅加盟台鋼雄鷹 薪資曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／費仔、龍仔點頭代表台灣！恐官辦熱身賽才能報到
其他人也在看
印政策髮夾彎 華夏減量保價
華夏（1305）21日參加證交所業績說明會透露，印度政府近期在化工品管理政策出現重大轉折，原訂12月24日上路BIS化工品強制認證制度已於11月10日突然宣布撤銷，且取消14項化工與化學品類別，市場預估應是印度原料仍高度依賴大陸所致；加上印度ADD（反傾銷稅）也未發布執行，PVC營運回到供過於求、嚴峻競爭原點。工商時報 ・ 1 天前
向侯友宜拉票？卓榮泰：政院版財劃法新北分配款六都最高
《財政收支劃分法》修正案引發中央、地方爭論，行政院日前推出政院版提案，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，若依政院版本計算，新北市統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多，呼籲立法院能重新審慎看待院版。中天新聞網 ・ 21 小時前
MLB》美媒預測高橋光成落腳處 偶像菊池雄星所在的天使成大熱門
日本職棒埼玉西武獅於今天（21日）宣布陣中王牌右投高橋光成確定以入札制度挑戰大聯盟，消息曝光後，外界緯來體育台 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平暖爆！攜妻女與愛犬成立「家庭基金會」超有愛
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平22日宣布成立「大谷翔平家庭基金會（Shohei Ohtani Family Foundation）」，以家庭為核心概念，聚焦兒童與動物公益。中時新聞網 ・ 22 小時前
醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人
50歲楊姓男子今（22）日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。自由時報 ・ 1 天前
診所醫結合皮膚外傷醫療 褥瘡、燒燙傷患者手術、換藥免奔波
中風或癱瘓等臥床患者，皮膚受到長期壓迫而容易出現褥瘡情形，照護者清潔傷口、使用敷料如未注意，就容易反覆發生、增加照護難度。家庭醫學科醫師吳亭蓁為了讓患者受到良好的醫療，加上專業護理指導更換敷料，避免反覆發生褥瘡，減輕患者與家屬頻繁往返家裡、醫院，疲於奔命情形，結合專業藥師，引進各式各樣人工敷料成立醫自由時報 ・ 1 天前
沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭！黃帝穎指國際三大咖「打臉中國通緝無效」！諷鄭麗文稱普丁「民主領袖」：一人對抗聯合國141國「簡直國際笑話」
黃帝穎指出，沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭，打臉中國通緝無效，更打臉國民黨主席鄭麗文瞎扯俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是民主領袖！放言 Fount Media ・ 22 小時前
澳洲賽》悶！周天成錯過3賽末點 遭逆轉無緣男單決賽
世界排名第6的周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單4強，於第2局錯過3個賽末點機會，最終以21：17、22：24、16：21遭世界排名14的印度好手森（Lakshya Sen）逆轉，無緣晉級決賽。35歲的周天成昨在第2局化解對手6個賽末點，以13：21、23：21、21：16逆轉印尼新星法漢自由時報 ・ 1 天前
季辛格曾說「台灣最危險」！來台50次後改口大讚：1強項「無可取代」
全球前科技創投公司 Playground Global 合夥人、英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger），過去多次直言台灣是「全球地緣政治最危險的地方」。如今他的態度出現明顯轉變，不僅改口大讚台灣在全球科技鏈中具備「獨特且無可取代的地位」，也肯定台灣的創新能量。不過他同時提醒，台灣在發展人工智慧（AI）產業上，仍面臨能源供應韌性不足的挑戰。中時財經即時 ・ 22 小時前
TPBL》沒有退路的一年只能放手一搏 曾柏喻轉型見成效想拚助攻王
28歲新竹攻城獅後衛曾柏喻上季陷入低潮，出賽時間有限，本季轉型控球後衛開季表現不俗，他指出，休賽季經過沈澱與反省，希望在合約年放手一搏。曾柏喻2023-24球季一舉拿下年度第六人與年度進步獎，隨後獲得攻城獅3年續約，不過上季僅出賽19場，平均上場時間12分18秒，攻下3.2分，他坦言，上季碰上傷勢困自由時報 ・ 22 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前