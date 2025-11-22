大谷翔平重大宣布！無預警成立家族基金會 目標曝光

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星大谷翔平，日本時間22日透過Instagram限時動態宣布成立「大谷翔平ファミリー財団」（Shohei Ohtani Family Foundation），正式啟動以兒童健康與動物救援為主軸的公益計畫。

大谷同步公開財團標誌，可見設計中包含妻子真美子、長女以及愛犬「デコピン」（Decopin）的元素，象徵以家庭為名推動公益。

根據財團官方網站說明，該基金會的使命為：「透過資金支持，打造更健康、更幸福的社區，激勵孩子保持活躍並健康生活，同時支持致力於救援、保護與照護受助動物的相關計畫。」

財團將以推動兒童健康、體能活動，以及動物救護領域為主要方向。

大谷本季表現亮眼，例行賽擊出個人生涯新高的55支全壘打，並完成投手角色的復出；季後賽也為道奇連續兩年奪下世界大賽冠軍做出貢獻。他也在本季獲得個人生涯第4座、連續第3年MVP，成就受到全球球迷矚目。

大谷此次以自身名義成立慈善基金會，被外界視為其生涯在球場之外的新里程碑，未來相關公益項目也備受關注。

大谷翔平家庭基金會LOGO。（圖／翻攝自大谷翔平家庭基金會官網）

