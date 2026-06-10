大谷翔平長打帶動10分大局！自由人解鎖2500安 道奇12比3痛宰海盜

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洛杉磯道奇大谷翔平。圖／東方IC

洛杉磯道奇今（10）日在客場對戰匹茲堡海盜，前6局雙方戰成平手，但7局上道奇打線全面甦醒，單局狂掃10分奠定勝基，終場以12比3大勝海盜，拿下系列賽首勝，也讓海盜苦吞4連敗。大谷翔平此役4打數1安打，敲出關鍵二壘安打並貢獻2分打點，延續近期火燙手感。

面對海盜賽揚強投Paul Skenes，大谷前3次打擊都未能敲出安打，首打席擊出二壘滾地球出局，第二打席遭三振，第三打席則形成內野滾地球遭刺殺。

海盜開賽靠著Bryan Reynolds與Ryan O'Hearn接連開轟取得2比0領先，道奇則在2局上利用Kyle Tucker高飛犧牲打追回1分。6局上，Max Muncy適時安打建功，幫助道奇追成2比2平手。

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真正的勝負分水嶺出現在7局上。道奇先靠對手守備瑕疵超前比數，隨後大谷把握得點圈機會敲出右外野二壘安打，再送回1分打點。Andy Pages接著補上兩分砲，持續擴大領先優勢。

道奇攻勢沒有停止，海盜內野守備再度出現失誤，加上保送與連續安打串聯，道奇單局共打了15人次、灌進10分，將比分拉開至12比2，提前終結比賽懸念。

海盜雖在9局下追回1分，但無力改變戰局。道奇最終以9分差帶走勝利，而大谷翔平明天則將以先發投手身分登板，挑戰本季第7勝。

大谷翔平此役擔任開路先鋒，4打數敲出1支安打、貢獻2分打點，另有1次三振與1次保送，連續3場比賽敲出安打。賽後打擊率維持在3成01，OPS則為0.938。由於道奇在後段取得大幅領先，大谷於8局結束後提前退場休息，為明天的先發登板做準備。

道奇打線全場敲出14支安打，其中Freddie Freeman繳出單場雙安，達成大聯盟生涯2500支安打的重要里程碑。

投手方面，道奇先發左投Eric Lauer主投5.2局被敲4安、失2分，送出5次三振，最終無關勝敗。接手的Will Klein後援1.1局未失分，拿下本季第2勝。

海盜王牌Paul Skenes則繳出6局失2分、7次三振的優質內容。不過，23歲右投Wilber Dotel完全壓制不住道奇攻勢，未解決任何打者便狂失6分，其中5分為自責分，吞下大聯盟生涯首敗。



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