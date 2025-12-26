大谷翔平領軍！WBC日本隊首曝8人豪華名單

世界棒球經典賽將於明年3月開打，日本隊於26日公布首批陣容，八名成員全為投手，包括備受矚目的大谷翔平、首度入選國家隊的菊池雄星等三名大聯盟球員，以及五名日職選手，組成美日職棒強投的「豪華陣線」。值得注意的是，道奇隊王牌投手山本由伸雖表達參賽意願，但未出現在名單中，日本隊總教練表示部分大聯盟球隊尚未放行，完整名單預計1月中才會公布。

WBC日本隊公布首波八人名單。（圖／TVBS）

日本隊26日公開的第一批陣容中，八名成員包含三名大聯盟球員和五名日職球員。其中最受矚目的是洛杉磯道奇球星大谷翔平，他將再度穿上國家隊16號球衣。此外，天使隊的菊池雄星首度披上國家隊戰袍，教士隊後援投手松井裕樹也入選。日職球員則包括北海道日本火腿王牌伊藤大海、平良海馬、大勢、種市篤暉以及石井大智。除了二刀流的大谷翔平外，其他七位都是投手，形成美、日職強投聯手打造的「豪華陣線」。

廣告 廣告

資深球評許維智表示，這些選手中有幾個屬於中繼型，像大勢基本上是巨人隊屬於中繼救援的投手。從這樣的陣容可以看出，日本隊在投手群的內容方面非常有競爭力，這次可能會比上一次表現更好。

然而，道奇隊王牌投手山本由伸雖然日前親口表態有出賽意願，但名單上卻不見他的名字。日本隊總教練透露，目前還有大聯盟球隊尚未放行，完整名單預計1月中才會出爐。許維智分析，山本由伸在今年季後賽負擔非常重，相信道奇隊與日本國家隊之間有相對的溝通，有可能山本由伸會在複賽八強或決賽四強才出賽。

至於中華隊陣容，日職軟銀鷹隊已放行徐若熙出戰經典賽，效力日本火腿隊的台灣投手古林睿煬和孫易磊也獲准加入。許維智認為，這次中華隊陣容是歷屆國際比賽中最好的。他強調，中華隊的重心必須放在對韓國的比賽上，因為韓國認為自己與日本是要進入複賽的兩支隊伍，建議中華隊應該用車輪戰迎戰日本隊，有點比照12強的模式。

許維智建議，面對日本隊最好保持平常心，中華隊的首要目標應是迎戰韓國、澳洲和捷克隊，爭取晉級機會。

更多 TVBS 報導

WBC／山本由伸參戰有變數？道奇總經理：一切都還太早

經典賽／大谷翔平參戰嚇壞南韓！韓媒：該放棄對日本之戰？

經典賽／徵召大谷翔平、山本由伸參戰 日本監督曝最新進度

經典賽／道奇總仔羅伯斯說話了！不希望「日籍三本柱」參加WBC

