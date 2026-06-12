大谷翔平首搭大物捕手狂搖頭 道奇主帥揭投球特殊之處
洛杉磯道奇主戰捕手Will Smith因頸部緊繃不適，日前被放入傷兵名單，球團隨即從3A升上捕手Chuckie Robinson支援。不過總教練Dave Roberts透露，即便球隊補進新捕手，大谷翔平未來登板時仍將繼續搭配「壞小子」Dalton Rushing，顯示球隊對兩人投捕組合的高度信任。
Roberts在賽前受訪時談到捕手輪替安排表示：「明天Robinson會擔任先發捕手，接佐佐木朗希的球。Rushing則預計在週六、週日與週一擔任先發捕手，週二再由Robinson先發。週四球隊有休兵日，希望到時候Smith能夠回歸。」
雖然Robinson加入大聯盟名單，但Roberts強調，大谷的專屬搭檔仍會是Rushing。
「翔平還是會搭配Rushing，因為他和翔平相處的時間比較長。翔平的投球方式有些特別，也有比較細膩的部分需要配合。至於其他投手，我並不擔心，Robinson在春訓期間也接過他們的球。」
大谷11日在對匹茲堡海盜之戰首度與Rushing搭檔，繳出6.2局、102球、被敲6支安打、送出6次三振、失4分（3分責失）的內容。雖然最終無緣勝投，但整體表現仍獲得教練團肯定。
談到第一次與Rushing合作的感受，大谷坦言，彼此仍在建立默契。「搖頭的次數確實比較多，不過這也是沒辦法的事，畢竟是第一次搭配。未來應該還有很多機會一起合作，希望能透過更多溝通建立更好的默契。」
對於這對新投捕組合的首次實戰表現，Roberts給予高度評價。「我認為表現相當不錯。前6局只失1分，那支全壘打也是對方鎖定第一球出棒。雖然過程中有保送、內野安打和二壘安打，但整體來看，兩人的配合相當有默契。」
Roberts進一步表示：「翔平本身當然還有進步空間，但就投捕搭檔而言，我認為兩人的連結與合作非常出色。」
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