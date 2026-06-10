大谷翔平點燃10分大局！逼退海盜賽揚成關鍵 道奇主帥：那一擊太重要

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洛杉磯道奇大谷翔平。圖／東方IC

洛杉磯道奇今（10）日在客場以12比3擊敗匹茲堡海盜，其中第7局狂攻10分徹底打垮對手。賽後總教練Dave Roberts特別點名大谷翔平的關鍵長打，認為那是球隊拉開比分的重要一擊，同時也稱讚全隊面對海盜王牌Paul Skenes展現出的耐心與韌性。

大谷翔平此役擔任開路先鋒，4打數敲出1支安打、貢獻2分打點，另有1次保送，連續3場比賽敲出安打。比賽前6局雙方戰成2比2平手，道奇直到7局上才徹底突破海盜防線。

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當時道奇取得3比2領先後，大谷在得點圈有人情況下擊出適時二壘安打，將領先擴大至4比2，隨後Andy Pages補上兩分砲，道奇單局共攻下10分，提前奠定勝基。

談到大谷的表現時，Roberts表示：「那真的是非常重要的一擊，翔平今晚打得很好，Max Muncy表現也很好，Alex Freeland同樣有貢獻。全隊都在關鍵時刻敲出安打，而翔平那支二壘安打的重要性，幾乎和Pages的全壘打一樣關鍵。」

除了稱讚大谷外，Roberts也將勝利歸功於全隊前半段對Skenes的打擊策略。

去年拿下國聯賽揚獎的Skenes此役先發6局失2分，送出7次三振，但道奇打者不斷消耗其用球數，最終讓他投完6局就已經累積103球，無法繼續續投。海盜牛棚接手後隨即崩盤，讓道奇在第7局一口氣打下10分大局。

Roberts表示：「Skenes是聯盟最頂尖等級的投手之一。比賽前幾局時，我真的覺得這會是一場非常艱苦的比賽。」

Roberts接著說：「能夠讓Skenes只投6局就退場，是我們今天非常重要的成果。球員們每個打席都保持耐心，不斷消耗他的球數，最終收到效果。」



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