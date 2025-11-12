大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否出戰經典賽？道奇總管首表態
道奇總經理Brandon Gomes透露，目前尚未開始討論球員是否參加明年三月的世界棒球經典賽（WBC）。Gomes表示球隊會在近期展開協商，並強調球員健康與備戰節奏的重要性。道奇陣中擁有多位各國球星，包括「二刀流」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、Mookie Betts與Freddie Freeman等人。
道奇總經理Brandon Gomes在GM會議上透露，目前尚未開始討論球員是否參加明年三月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。Gomes表示：「我們還沒有談這件事，但應該很快就會展開討論。」
道奇陣中擁有多位各國代表球星。上屆WBC冠軍日本的大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，美國則有Mookie Betts、加拿大的Freddie Freeman，多明尼加的Teoscar Hernandez、波多黎各的Enrique Hernández，以及韓國的Tommy Edman與金慧成都曾披上國家隊戰袍。
道奇在完成二連霸後，目標放在三連霸挑戰。Gomes指出，WBC可能影響選手調整與備戰節奏，「選手的健康與準備都很重要，我們會在適當時機與他們討論最合適的安排。」
