大谷翔平「特殊實戰球衣」賣出千萬 市場熱度持續攀升

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在「傑基・羅賓遜日」所穿著的球衣，於美東時間11日在紐約舉行的拍賣會上引發高度關注，最終以33萬200美元（約合新台幣1040萬元、日圓約5140萬）落槌成交。本次拍賣由知名拍賣行蘇富比（Sotheby’s）承辦，再度印證大谷翔平在體壇與收藏市場的強大影響力。

傑基・羅賓遜日設立於2004年，用以紀念美國職棒歷史上第一位打破種族隔離制度、登上大聯盟舞台的黑人球員傑基・羅賓遜（Jackie Robinson）。自2009年起，MLB亦規定於每年4月15日，所有球員均需穿上羅賓遜生涯的背號42號球衣，以向其在體育與民權史上的貢獻致敬。球衣背號42號也因此成為聯盟史上唯一「全聯盟退休背號」。

廣告 廣告

大谷翔平於去年4月15日對華盛頓國民隊的比賽中穿著這件42號紀念球衣，球衣上更附有大谷本人的親筆簽名，使其收藏價值進一步提升。該件球衣在拍賣前便已受到多名私人收藏家及體育紀念品投資者的關注，最終拍出逾33萬美元的高價，被視為當前大谷「比賽紀念品」市場熱度持續攀升的最新例證。

此外，這並非大谷翔平相關物品首度刷新市場紀錄。去年10月，一顆紀念他成為大聯盟史上第一位「單季50支全壘打＋50次盜壘」的紀念棒球，也在拍賣會上以高達439.2萬美元的價格成交，創下棒球類拍品的最高成交價紀錄，震撼全球體育收藏市場。與此次的球衣相比，雖然價格差距顯著，但收藏界普遍認為兩件拍品都象徵著大谷翔平的歷史地位與商業價值正在快速提升。

大谷翔平 2024 年加入洛杉磯道奇隊後，人氣與商業效應持續攀升，據了解，他在本賽季的收入高達152 億日圓，為全大聯盟第二高收入的球員，不僅在球場上交出亮眼成績，同時在代言、品牌合作與收藏市場上也展現驚人號召力。

更多東森新聞報導

快訊／中國新疆發生規模5.1地震 死傷不明

真的過不下去了？他疑先勒斃9歲兒 再驚傳墜樓亡

快訊／日本再震！青森規模6.7地震 多地發海嘯注意報

