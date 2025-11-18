大谷翔平「超柔軟」周邊登場！MLB獨角獸玩偶可愛爆棚 球迷瘋喊：必須擁有

（記者石耀宇／綜合報導）洛杉磯道奇球星大谷翔平不僅場上表現亮眼，連帶帶動的周邊話題也再度掀起熱潮。美國職棒大聯盟（MLB）於當地時間16日（台灣時間17日）在官方X社群平台上公開一款以大谷為靈感設計的「獨角獸玩偶」，作為抽獎贈品登場。貼文一出即引爆話題，短短數小時內全球轉發暴增，球迷瘋喊：「這太可愛了，完全不能錯過！」

圖／大谷翔平。（資料照）

MLB貼文以「獻給獨一無二球員的、獨一無二禮物（For a one-of-a-kind player, a one-of-a-kind gift）」為開場，並附上照片——一隻全身採用道奇白藍配色、背上繡有「Ohtani 17」字樣的毛絨獨角獸玩偶。官方同時宣布：「想抽中這款以大谷翔平為靈感設計的獨角獸玩偶，只要轉發並留言即可參加抽獎。」

圖／美國職棒大聯盟（MLB）公開一款以大谷為靈感設計的「獨角獸玩偶」，作為抽獎贈品登場。（翻攝 X／@MLB）

消息發布後旋即引起轟動，MLB這則貼文在公開10小時內就獲得超過1萬6千個讚與7千次轉發，留言區幾乎被球迷洗版。許多人激動留言：「可愛到讓人瘋掉」、「這不是想要，而是必須擁有」、「我女兒為了這隻獨角獸什麼都願意做！」、「太完美了！完全是收藏級精品。」

由於大谷翔平長年以「非凡的二刀流」與「謙遜形象」深受球迷喜愛，他在美國體壇被暱稱為「Unicorn（獨角獸）」——象徵稀有又夢幻的存在。MLB此次推出以「獨角獸」為主題的專屬周邊，也被外媒形容是「最貼切代表大谷翔平傳奇特質的禮物」。

