大谷翔平「連4次被敬遠」掀爭議！道奇教練苦笑：我也想廢除

世界大賽第三戰上演史詩級拉鋸戰，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥鏖戰至第18局才分出勝負，追平世界大賽最長局數紀錄。此役大谷翔平火力全開，前四打席全為長打，包含兩支全壘打與兩支二壘安打，包辦3分打點。隨後他卻連遭四次敬遠，並在第17局兩出局、一壘有人時再度獲保送，締造大聯盟史上首位單場上壘9次的選手紀錄。然而，藍鳥隊接連敬遠大谷的策略，也引發外界熱烈討論。

羅伯斯（Dave Roberts）今（30）日在G5賽前受訪時坦言，面對這樣的情況確實對道奇不利。（圖／路透社）

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（30）日在G5賽前受訪時坦言，面對這樣的情況確實對道奇不利。面對記者質疑申告敬遠至存在的意義，他表示：「老實說，從我們的角度，我也希望這條規則被廢除，因為對我們不利。但整體而言，這仍是比賽的一部分戰略，所有球隊都適用。」

自2017年起，MLB取消傳統「四壞球」敬遠程序，改為教練可直接「申告敬遠」。此役藍鳥面對手感火燙的大谷，四度採取該策略，等同讓他失去了四次打擊機會。

羅伯斯進一步指出，雖然頂尖打者被剝奪揮棒機會會讓比賽少了看點，但他仍保持中立態度：「這確實是一種戰略運用的一部分，無可厚非，若要因此而更改規則，更是不太實際。」

記者表示，從過去邦茲（Barry Bonds）被敬遠多達900多次的經驗來看，球迷們想看見的應該是強力的投打對決而不是不斷的敬遠，羅伯斯苦笑表示：「說的真有道理。」

