大谷翔平 x S.COUPS世紀同框聖誕交換禮物！SEVENTEEN崔勝哲全黑舞台造型帥出新高度

今年聖誕，BOSS 以一支溫暖又充滿驚喜的節慶影片，為佳節注入最有型的祝福。品牌邀請多位全球代言人，包括大谷翔平、S.COUPS、Naomi Campbell、德國田徑選手 Alica Schmidt、印度演員 Ishaan Khatter 與美國網球名將 Taylor Fritz，透過精心策劃的聖誕禮物交換企劃，共同詮釋「From one BOSS to another」的節日精神。

其中最引人矚目的，莫過於大谷翔平與 S.COUPS 的驚喜組合。影片一開始，兩人各自收到一份神秘聖誕禮物，在拆開包裝、閱讀卡片的瞬間，驚喜正式揭曉原來這份心意，正是由對方親自挑選。簡單卻真誠的互動，為整支影片注入溫度與人情味，也讓節日祝福顯得格外動人～

他們挑了什麼呢？

大谷翔平為 S.COUPS 精心挑選了一件黑色皮革夾克，俐落剪裁與低調酷感完美呼應 S.COUPS 鮮明、自信的個人風格，展現他在舞台與生活中皆游刃有餘的自信魅力。而 S.COUPS 則以溫柔回應，為大谷翔平送上 BOSS x Steiff 聯名泰迪熊，柔軟毛絨的質感象徵節日的陪伴與溫度，讓祝福延伸至日常生活的每一刻。

SEVENTEEN隊長S.COUPS全黑造型帥氣登場

而這份真摯態度，也延續至S.COUPS舞台之上。人氣韓團 SEVENTEEN 全球巡演《NEW_》日本站於上週末圓滿落幕，隊長 S.COUPS（崔勝哲）在福岡 Mizuho PayPay Dome 壓軸場，以一身 BOSS 全黑造型震撼全場，成為萬眾矚目的焦點。

舞台上，崔勝哲身穿品牌標誌性的黑色羊毛翻領皮革夾克，內搭黑色 T 恤與工裝長褲，率性不羈的全黑造型不僅放大他的領袖氣場，也讓每一個眼神與動作更顯張力。隨著高能量演出與滿場燈海，他以自信姿態點燃現場氛圍，為福岡夜晚留下難忘瞬間！





