大谷翔平160速球不再難打？ 旋轉稜鏡視覺訓練儀有辦法

雙旋轉稜鏡視覺訓練的原理即是透過光學鏡片，將1個物體分成2個，受測者靠自己的能力把2物融合1物。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕美國職棒日本巨星大谷翔平的快速球時速逾160公里，等於球從投手丘到本壘板僅1.4秒，為讓運動員可以更快速看到移動的球體，眼科醫學博士洪啟庭與中台科技大學健康科學院長黃宣瑜合作研發「自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統(ADRRPs)」，將可增快視覺反應速度8%。

黃宣瑜指出，ADRRPs研發的起因是解決視覺內聚不足的問題，一般人看遠看近可自動調節，但有8-12%的人有視覺內聚不足的問題，無法將左右眼看到的同一物體融合成一物，而出現複視。

視覺內聚不足須做鉛筆推移的眼睛聚散訓練，使看字體或物體不再產生複視。(記者許麗娟攝)

以往醫師會請視覺內聚不足者每天拿支筆在兩眼之間往外推、拉回15分鐘，訓練眼睛的聚合、開散，ADRRPs即是利用光學鏡片達到訓練成效，平均10分鐘可做60次，且搭配影片或遊戲來做，讓聚散訓練再也不無聊。

黃宣瑜舉例，ADRRPs的原理是刻意把1支筆拆成2支筆，受測者靠自己的能力把2支筆融合1支筆，透過能自動旋轉的雙稜鏡產生動態聚散刺激，也可自動調整訓練強度，精準模擬動態球路所引發的雙眼聚散與調節，團隊將中台科大羽球隊選手隨機分為訓練組與對照組，訓練組先接受15分鐘的智慧視覺訓練再上場，結果顯示，接受訓練的選手，對動態視覺的聚散與調節靈活度皆有顯著提升，平均反應時間縮短約8%，成果已刊登於今年2025年國際期刊《Scientific Reports》。

黃宣瑜建議，ADRRPs未來可運用在速度快、體積小的球類運動，選手除了原本的肢體訓練，於上場前可做10-15分鐘的視覺訓練，有助於大幅提升運動員的戰鬥能力，要打到大谷翔平時速160公里的速球將不是夢。

旋轉稜鏡視覺訓練儀利用光學鏡片和APP，搭配看影片來自動做視覺的聚散訓練，發現運用在體積小的球類運動，有助於增加選手8%的反應時間。(記者許麗娟攝)

