大谷翔平2度披WBC日本隊戰袍！「侍Japan」首波8人名單公布 菊池雄星、松井裕樹也入列

日本今（26）日公布2026年世界棒球經典賽（WBC）首波8名代表選手名單，眾所矚目的二刀流大谷翔平確定連續2屆披上「侍Japan（日本武士隊）」戰袍，日本隊總教練井端弘和表示，剩下的名單將於明年1月中旬陸續公布。

眾所矚目的二刀流大谷翔平確定連續2屆披上經典賽「侍Japan（日本武士隊）」戰袍。（圖／翻攝自道奇隊Ｘ）

根據《日本新聞網》報導，井端弘和今日公布日本隊WBC出賽確定名單，除了大谷翔平外，北海道日本火腿隊伊藤大海與讀賣巨人隊的翁田大勢也連續2屆獲得徵召，另外還有效力於大聯盟聖地牙哥教士隊的投手松井裕樹。

首度入選的新面孔則有大谷翔平在花卷東高時期的學長、洛杉磯天使投手菊池雄星、千葉羅德海洋的種市篤暉、埼玉西武的平良海馬以及阪神虎的石井大智等實力派投手。值得關注的是，此次公布的8名選手清一色都是投手，凸顯日本隊對於投手位置的重視。

對於投手陣容的安排，井端弘和解釋：「主要是為了因應比賽用球的調整需求。」他強調，WBC的比賽用球與各聯盟慣用球款有所差異，因此提前讓投手適應相當重要。

談到大谷翔平，井端笑說：「只要讓他在球場上盡情發揮，必定會帶給隊友們正面影響。」井端充滿信心地表示：「這些選手都是實力堅強的球員，相信他們會在春訓期間做好調整，等到集訓時能以最佳狀態會合。」

