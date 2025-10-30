大谷翔平G6、G7轉救援？Roberts證實：需要所有幫助

大谷翔平在世界大賽後續賽事可能以後援身份登板。圖／翻攝自X@Dodgers

洛杉磯道奇隊總教練Dave Roberts在今（30日）賽前記者會上透露，大谷翔平極有可能在關鍵的第6戰或第7戰，以救援投手身分待命。Roberts表示，屆時球隊將需要「所有能得到的幫助」，暗示將視情況啟用大谷。大谷翔平本人日前也已表態，他已做好準備，隨時可以登板。

針對大谷翔平未來的具體用法，Dave Roberts在記者會上表示：「我還沒有和翔平談過，但很明顯今晚（第5戰）是不可能的。」他明確表示，後續將會確認大谷本人的意願。

Roberts強調：「第6戰或第7戰，我們需要所有的幫助。我們會持續觀察情況。」

而大谷翔平本人在前一天的賽後也展現了積極態度，表示：「如果所有比賽都需要我，我都會做好準備。我希望能隨時準備好登板。」



