大谷翔平WBC展現二刀流？ 羅伯斯鬆口：只會當DH
第六屆世界棒球經典賽（WBC）預計於明年3月登場，洛杉磯道奇球星大谷翔平日前已親自宣布參賽，消息一出激勵日本隊士氣。不過外界關注他是否再度以投打「二刀流」身分出賽，對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在日媒節目中給出答案。
羅伯斯日前在接受日本網路節目《ABEMA》訪問時表示，他尊重大谷翔平的個人決定，「我把參賽與否的選擇權交給翔平本人，這個結果並不讓人意外。對於整個棒壇、經典賽、日本隊與他自己而言，都是件好事，我也非常期待能替他加油。」
至於外界最關注的大谷是否會投球，羅伯斯明確回應：「若以指定打擊（DH）身分出賽完全沒問題，但他不會在實戰中登板投球。最多只會在牛棚投球練習。」
大谷於上月25日在Instagram宣布參加WBC，當時他也曾透露，尚未確定在賽事中如何被使用，投與不投兩種可能性都已準備對應方案。
根據羅伯斯說法，大谷預計明年球季會恢復投打雙修，投手訓練將留待道奇春訓期間進行，WBC期間則專注於打擊，同時以牛棚練投維持手感。「等到WBC結束後，他會回到道奇進行實戰投球訓練，如Live BP等正式調整。」
此外，關於日本隊的其他投手陣容，外界關注的山本由伸與佐佐木朗希目前尚未宣布是否參賽。對此，羅伯斯坦言兩人參戰機會不高。他表示，「朗希剛從傷勢中復原，要提前進入比賽節奏對他來說很困難。若他真的參賽，我會感到相當驚訝。」至於山本由伸，羅伯斯則提到他過去兩年投球局數龐大，明年道奇仍期待他維持穩定表現，為此將謹慎安排其春訓與賽前調整。
