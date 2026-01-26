大谷翔平WBC能否「二刀流」出賽？日媒點出：春訓是關鍵觀察重點
隨著世界棒球經典賽（WBC）進入倒數階段，日本隊陣容幾乎底定，焦點再次回到大谷翔平身上。日媒關注，大谷在本屆賽事究竟會以「二刀流」出賽，或「打者翔平」限定，目前仍存在變數，而關鍵將取決於春訓期間的實際投球狀況。
日本隊總教練井端弘和今（26）日出席記者會時坦言，現階段仍無法對大谷的角色做出定調，「由於尚未進入春訓階段，還是要等實際開始投球之後，再來判斷」，顯示出將視調整進度再做評估。
日媒分析指出，大谷早在去年11月就曾表示，將為WBC同時準備「投球」與「不投球」兩種方案。對大谷而言，二刀流並非戰術選擇，而是自我定位的一部分。大谷也多次強調，同時投、打是「自己的風格與強項」，即便外界討論不斷，仍以二刀流的想像來準備國際賽。
不過，相關討論並非沒有不同聲音。日媒也提到，洛杉磯道奇對此態度相對審慎。由於大谷預計在新賽季開季即進入先發輪值，道奇方面自然對其在WBC登板有所顧慮。道奇總教練Dave Roberts先前便直言，若從球隊立場出發，「老實說，會希望他不要投球」。
儘管如此，日媒普遍認為，日本隊不太可能在尚未確認實際狀況前，就提前排除大谷登板的可能性。只要春訓期間循序檢視投球內容，且調整過程順利，不排除再度看到大谷站上WBC投手丘。至少在目前階段，可以確定的是，大谷並未將僅以「打者翔平」出賽視為首要選項。
更多鏡報報導
彌補遺憾！「星矢」再戰WBC 鈴木誠也：為了日本全力以赴
中華隊警戒！山本由伸確定參戰WBC 日本隊監督透露大谷翔平棒次安排
森巴軍團拚WBC首勝 MLB官方「看好」巴西成黑馬 戰力關鍵在Bichette
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
其他人也在看
台中的房子好租，更要租得好！租賃公會帶頭拼「專業與信任」
我每天在市場第一線，深刻感受到台中租屋市場的蓬勃發展與重要責任。大家都說台中是「黃金戰場」，我認為，這份黃金不僅是商機，更代表我們業者必須扛起一份 「把市場變專業、變透明」 的責任。今天，我想誠懇地跟大家分享，我們公會如何看待這個市場，以及我們努力的方向。賣厝阿明 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
大谷翔平愛犬Decoy也獲獎！抱走歷史上首座「MVD」
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導MLB巨星大谷翔平再度成為話題焦點，不只場上表現備受肯定，就連場下生活也掀起球迷熱議。大谷近日在個人Instagram曬出...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
名古屋亞運射箭候選名單出爐 2場世界盃拚最終資格
（中央社記者黎建忠台北26日電）名古屋亞運台灣射箭代表隊經過3場選拔賽後，選出反曲弓男、女各4名選手成為候選名單，不過他們還要經過今年前2場世界盃射箭賽考驗後，才能真正拿下亞運門票。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
MLB》大谷家族多添一榮耀 Decoy獲頒MVD獎項
大谷翔平在日前美國棒球記者協會(BBWAA)年度晚宴上拿下生涯第4座年度MVP獎項，但他實際拿回家的緯來體育台 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
鈴木駿輔成功案例 悍將育成洋投配置替球隊加分
（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將新球季找來4名洋投、1名育成洋投、1名洋砲，執行副領隊林威助今天受訪表示，會考慮找育成洋投主要是有鈴木駿輔去年成功的案例，維持育成洋投配置對球隊加分。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
WBC／日本公布29人名單！山本由伸確定參戰WBC
WBC／日本公布29人名單！山本由伸確定參戰WBCEBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
不匿名、不唱衰！房價貴但不至於買不起，他享受追錢、買房過程
「會匿名發文，都是因為知道自己怕被罵。」近日，一名網友在房市社群公開發文，選擇不匿名、直接掛名發表立場，強烈批評當前社群中盛行的「唱衰房市」、「房價太貴買不起」論調，直言這些聲音不只是在抱怨，更是在逃避為自己人生選擇負責。賣厝阿明 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
中職／猿隊調薪進度完成90% 第4位洋投對球隊補強很重要
樂天桃猿隊備戰新球季，目前3名洋將是去年王牌投手、中職年度MVP威能帝，以及最近加盟的魔爾曼、麥斯威尼，猿隊副領隊礒江厚綺今天表示，希望開季前至少還有一位洋投，球探部門正在討論，近期內會公布。 ...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前 ・ 發表留言
富邦悍將》林威助談球隊簽育成洋將 阿部雄大若表現好也可能直升一軍
富邦悍將在春訓期間以育成洋將簽下日籍投手阿部雄大，近兩年都有簽外籍育成投手，副領隊林威助談原因，並表示，如果阿部雄大有好的表現，也有可能直接上一軍。TSNA ・ 13 小時前 ・ 發表留言
WBC》跟大谷翔平同年參加日職選秀 陳傑憲：光是看到他就會很開心
2026年是世界棒球經典賽(WBC)年，外界高度關注日本隊是否能完成連霸之際，各參賽國家的動向同樣不容忽視。日媒《Sportnavi》專訪台灣隊長陳傑憲，他提到再加入國家隊的心情，並提到台、日4大球星，對他們的看法。TSNA ・ 12 小時前 ・ 發表留言
中職／盼尋下一個鈴木 悍將「育成洋將」有用意
中華職棒富邦悍將上周宣布簽下日本籍左投阿部雄大為在二軍農場培育的育成洋將，透過育成洋將的方式進行長期觀察與培訓，持續作為儲備戰力補強農場深度，副領隊林威助坦言，去年最後找到鈴木駿輔，是不錯經驗。人間福報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
中職／桃猿沒在怕！首度證實開幕系列戰在大巨蛋迎戰象、龍
中華職棒新球季開幕戰將於3月28日（周六）開打，去年總冠軍樂天桃猿隊擔任主隊，在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，猿隊副領隊礒江厚綺今天表示，開幕周連續兩場主場比賽都在大巨蛋，希望「10號隊友」多多進場...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 22 小時前 ・ 79則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言