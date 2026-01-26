大谷翔平WBC能否「二刀流」出賽？日媒點出：春訓是關鍵觀察重點

日本隊「二刀流」球星大谷翔平。圖／翻攝自X@WBCBaseball

隨著世界棒球經典賽（WBC）進入倒數階段，日本隊陣容幾乎底定，焦點再次回到大谷翔平身上。日媒關注，大谷在本屆賽事究竟會以「二刀流」出賽，或「打者翔平」限定，目前仍存在變數，而關鍵將取決於春訓期間的實際投球狀況。

日本隊總教練井端弘和今（26）日出席記者會時坦言，現階段仍無法對大谷的角色做出定調，「由於尚未進入春訓階段，還是要等實際開始投球之後，再來判斷」，顯示出將視調整進度再做評估。

日媒分析指出，大谷早在去年11月就曾表示，將為WBC同時準備「投球」與「不投球」兩種方案。對大谷而言，二刀流並非戰術選擇，而是自我定位的一部分。大谷也多次強調，同時投、打是「自己的風格與強項」，即便外界討論不斷，仍以二刀流的想像來準備國際賽。

不過，相關討論並非沒有不同聲音。日媒也提到，洛杉磯道奇對此態度相對審慎。由於大谷預計在新賽季開季即進入先發輪值，道奇方面自然對其在WBC登板有所顧慮。道奇總教練Dave Roberts先前便直言，若從球隊立場出發，「老實說，會希望他不要投球」。

儘管如此，日媒普遍認為，日本隊不太可能在尚未確認實際狀況前，就提前排除大谷登板的可能性。只要春訓期間循序檢視投球內容，且調整過程順利，不排除再度看到大谷站上WBC投手丘。至少在目前階段，可以確定的是，大谷並未將僅以「打者翔平」出賽視為首要選項。



