大谷、佐佐木、山本聯手參加WBC？道奇高層曝關鍵考量

美媒爆料道奇投手佐佐木朗希已入選日本隊35人名單，有望與大谷翔平、山本由伸組成「最強武士隊」！儘管道奇球團高層表示尚未討論選手參賽，但球評認為，佐佐木9月才從傷病復出，最終可能因投球限制而無緣經典賽。面對實力堅強的日本隊，球評許維智建議台灣隊策略應著重於其他3支球隊。台灣隊將在2月對戰日職軟銀與火腿隊進行熱身賽，為明年3月的世界棒球經典賽做準備。

佐佐木朗希貼文還停留在道奇奪冠，但現在也被期待，這日本三本柱能夠一起比經典賽。（圖／翻攝佐佐木朗希IG）

棒球記者羅梅洛透露，佐佐木朗希已入選日本隊35人名單，根據內部消息，他進入最終名單的可能性很高。球評許維智表示，佐佐木9月才從傷病中恢復，雖然在季後賽表現優異，但因為是從牛棚出身，道奇隊希望他明年能回到先發陣容，因此最終30人名單可能不會包含他。

球評認為佐佐木朗希參加經典賽的可能性沒有很高，因為明年道奇隊想把他放入先發陣容。（圖／翻攝佐佐木朗希IG）

道奇總教練羅伯茲坦言，目前關於選手參加經典賽還沒有明確答案。他認為這對選手和日本隊都是令人期待的事情，如果球員最終決定參賽，球隊需要討論投球限制問題。他希望能給球員參賽機會，但也必須考慮選手剛結束漫長賽季的因素。道奇總經理則表示，目前尚未討論經典賽相關事宜，之後才會做出決定。

備戰經典賽，明年台灣2月也將先對上日職軟銀以及火腿隊，提前熱身和磨合。（圖／TVBS）

對於台灣隊來說，無論日本隊三本柱是否齊全，這場比賽都充滿挑戰。許維智認為，台灣隊要贏日本隊本來就比較困難，重點應該放在抓住其他三支球隊的機會。目前旅外選手名單仍在確認中，國防部長張育成已表示會參賽，並期待對上山本由伸。

另一位有望披上台灣戰袍的球員費爾柴德近日在社交媒體上分享了結婚影片，他表示自己是個幸運的人，林家正也送上祝福。費爾柴德今年3月被紅人隊讓渡給勇士隊，7月又被勇士隊讓渡給光芒隊，11月已成為自由球員。

為了備戰經典賽，台灣隊將於明年2月26日和27日分別對上日職軟銀隊和火腿隊，透過集訓和比賽來磨合陣容，目標是在經典賽中搶進分組前二，晉級美國複賽。

