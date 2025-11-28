大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光

娛樂中心／李明融報導

美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。

廣告 廣告

大谷翔平「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝⋯卡友驚估：價值一棟房

拉西哥看到自己抽中大獎，當下直呼不可思議。（圖／翻攝自拉西哥 LAC YouTube）

大谷翔平「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝⋯卡友驚估：價值一棟房

大谷翔平50/50紀念盒，其中有3張世界僅有1張的實物簽名卡。（圖／翻攝自Topps 官網）

拉西哥昨天在YT頻道上傳開箱大谷紀念卡盒的影片，影片標題就寫下「第一天拆棒球怎麼就拆到房子啦!!??」，只見他分享開球員卡的過程中，其中一包的第3張卡片竟是大谷翔平1-OF-1的NB logo親筆簽名卡交換卡，卡片上印有 「CONGRATULATIONS！」、 「1-OF-1 AUTOGRAPHED RELIC CARD」（全球唯一簽名實物卡）等字樣，同時標註系列為「SHOHEI OHTANI TOPPS DYNASTY BLACK」。

大谷翔平「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝⋯卡友驚估：價值一棟房

3張稀有卡中，其中一張已經以106.7萬美元拍出。（圖／翻攝自X）

拉西哥抽到當下一臉不敢相信，他難掩內心激動情緒的表示「全身起雞皮疙瘩，肩膀整個麻起來」，由於心情實在無法平復，他甚至宣布暫停開箱，並預告之後有新的進展會向粉絲說明。事實上，該卡盒系列的另外兩張1-OF-1先前都已經陸續被開出，且也有了評鑑及交易紀錄，其中一張大谷翔平Logo Man 1/1親筆簽名卡，卡項、簽名評鑑皆為9分，最終以106.7萬美元（約合新台幣3540萬）售出，寫下大谷翔平球員卡最高價紀錄，如今拉西哥抽到的這張「最後大獎」落腳台灣，不少卡友直呼「前一張Logo的1/1拍賣成交100萬美金，可以直接原地退休了」、「脆有人說國外有人400萬鎂收，嚇爛，恭喜啊億萬富翁」、「真的拆到一棟房!」、「恭喜啊，這是改變人生的一張卡！」。

原文出處：大谷翔平「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝⋯卡友驚估：價值一棟房

更多民視新聞報導

中職／樂天記者會讓媒體盤腿坐！外媒也看傻眼

棒球員赴中打球惹議！蔡其昌憂成「羞辱國家樣板」

女神變老闆的機會來了！李多慧開徵「夢幻職缺」福利曝

