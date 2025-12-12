大谷、山本雙巨星領軍經典賽！佐佐木朗希因「這隱憂」被道奇喊卡

（記者石耀宇／綜合報導）世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月開打，繼二刀流巨星大谷翔平宣布為日本隊出戰後，效力洛杉磯道奇的強投山本由伸也被日媒點名，將披上日本武士隊戰袍出征；同樣來自道奇、被視為日本未來王牌的佐佐木朗希，則預計留在美國專心春訓與健康管理，不隨隊出賽。

根據日媒《中日體育》報導，今年在世界大賽獲選MVP、對道奇戰績貢獻巨大的山本由伸，已表達代表日本出戰WBC的強烈意願。原本道奇考量他在季後賽一路高強度投球，傾向讓他專心休養，但球團總裁佛萊德曼（Andrew Friedman）近期與日本隊總教練井端弘和會面後，雙方就調整方式充分溝通，決定尊重球員意願，傾向放行參賽。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時也坦言，以山本本季沒有重大傷病紀錄來看，球團很難完全阻止他代表國家出戰，「但我們會和日本代表隊共同討論他的投球安排與用球數，畢竟還是得兼顧接下來的球季。」他強調，山本連兩年扛下沉重投球量，球隊在使用上必須格外謹慎。

與此同時，外界關注的另一位道奇日籍投手佐佐木朗希，情況則截然不同。報導指出，本季他因右肩等傷勢長期缺陣，雖然季末改任牛棚表現亮眼，但道奇明年仍將他定位為先發輪值一員。考量到他傷勢尚需時間調整，加上角色轉換課題多，球團決定行使權利，不放行參加經典賽，讓他留在美國從春訓開始循序漸進調整狀態。

道奇內部人士透露，球團對佐佐木過去一季「傷停時間偏長」相當戒慎，希望他能在相對可控的春訓與例行賽環境中，逐步累積投球局數與體能，而不是再接受國際賽短期高張力調度，「我們期待他在新球季成為穩定的輪值戰力，因此更希望把風險降到最低」。

隨著大谷翔平已宣告出戰、山本由伸被日媒點名將披戰袍，佐佐木朗希則預計缺席，外界推測日本武士隊明年經典賽的投手陣容與調度模式，勢必會與2023年奪冠時有所不同，也讓這支衛冕軍的備戰動態更受矚目。

