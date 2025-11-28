大谷50轟50盜3張棒球卡 最後一張獎落台灣開箱!

生活中心／綜合報導

日本大聯盟球星大谷翔平，周邊商品價值水漲船高，全世界只有三張，大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡，如今第三張棒球卡，昨天傳出由來自台灣YouTuber「拉西哥」抽出，抽出卡片當下，讓他全身起雞皮疙瘩，一度暫停開箱，而光是一張卡，預估拍賣市價高達百萬美金，超過台幣三千萬。

台灣YouTuber「拉西哥」，就自家頻道，逐一開箱大谷翔平棒球卡，開了好幾盒卡片，結果都只是一般般，沒想到就在拿出第四盒，開始發現卡片長得不太一樣。雙手發抖還起雞皮疙瘩，抽中大獎的「拉西哥」，簡直不敢置信，一度暫停開箱，準備好好冷靜，全球只有三張，大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡，其中一張獎落台灣，震撼收藏圈。

卡圈傳奇揭曉！大谷3張棒球黑卡最後一張獎落台灣 拉西哥拍片開箱！

拉西哥抽中當下全身起雞皮疙瘩 一度還需冷靜暫停開箱（圖／畫面來源:拉西哥 LAC YouTube）

這回台灣YouTuber抽中的2024Topps大谷翔平50轟50盜紀念卡，全球只有三張黑卡，黑王朝獨一無二系列，堪稱是最頂級棒球卡，不但可以兌換大谷翔平比賽中，鑲嵌實戰裝備的卡片，同時還能拿到大谷翔平親筆簽名，其中前兩張，已有玩家抽出拍賣，沒料到第三張神卡，會是獎落台灣，預估拍賣價格恐破100萬美金，直逼3500萬台幣。頂級棒球卡玩家縈縈表示「它是當時創造歷史的比賽，當時的用品，而且它是挑其中最特別的地方，剪下來當作卡片，他從一百萬包中這一張，這個真的真的稀少性，我覺得那個價值是難以評估的，(市價)我覺得應該110(萬美金)上下左右。」

大谷翔平黑王朝棒球卡獨一無二 市價恐破一百萬美金約三千五百萬台幣（圖／topps網站）

其實第三張大谷翔平黑卡，在台灣抽出的消息，早在兩個月前，就已經在卡圈瘋傳，隨著台灣YouTuber「拉西哥」拍片開箱，神卡得主身分終於曝光。





原文出處：卡圈傳奇揭曉！大谷3張棒球黑卡最後一張獎落台灣 拉西哥拍片開箱！

