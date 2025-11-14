大谷MVP三連霸 大聯盟史上第2人
本報綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB年度最有價值球員（MVP）當地時間13日出爐，國家聯盟由洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平以全票蟬聯，這是他連續3年，也是大聯盟生涯第4次。美國聯盟則由紐約洋基重砲「法官」賈吉連2年、生涯第3度獲此殊榮。
大谷2021效命洛杉磯天使時首度奪下美聯MVP、2023再獲美聯MVP；去年加盟洛杉磯道奇後首次拿下國聯MVP，這次獲獎讓他成為史上唯一在兩聯盟各拿2次MVP的球員。他同時也是史上第2名至少4次獲得MVP的球員，僅次於邦茲的7次；MVP三連霸的紀錄也緊追邦茲於2001～2004所締造的四連霸。
大谷這次獲獎後，也成為1960-61紐約洋基馬瑞斯與1975-76辛辛那提紅人摩根）之後，第3名在同隊前2年均獲得MVP並拿下世界大賽冠軍球員。
大谷說：「最重要的事顯然是贏得世界大賽，這最重要。能夠獲得個人獎項、獲選MVP，猶如錦上添花。…我真的要感謝所有隊友、身邊每一個人和幕後團隊的支持。」
美國棒球作家協會票選結果，大谷獲得全部30張第1名選票支持；費城費城人重砲舒瓦伯居次；紐約大都會外野手索托排名第3。
美聯MVP部分，現年33歲的賈吉在30張第1名選票中拿下17張。本季以60轟位居大聯盟全壘打王的西雅圖水手強打拉利拿下13張第1名選票居次；克里夫蘭守護者三壘手拉米瑞茲排名第3。
賈吉在2022和2024年獲得美聯MVP，今年第3度獲獎，成為洋基隊史第4位3屆MVP得主。
