大豐國小棒球隊獲暖心支持 劉哲彰媒合企業捐10萬助攻赴日交流

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市新店區大豐國小少棒隊，今年暑假將前往日本宮崎參加棒球技術與文化交流活動。長期關心基層棒球發展的新北市議員劉哲彰表示，在得知部分隊員與家庭因需自費前往，面臨經費壓力情況後，主動媒合地方企業風城製麵有限公司創辦人徐世聲捐助10萬元，協助小球員順利成行，拓展國際視野、精進球技，也為孩子們留下難忘的人生回憶。

深耕新店多年的徐世聲，長期投入公益服務，目前擔任新北市後憲荷松協會理事長，曾任新店江陵警友站站長、新店後憲主任等職務，長年關注地方治安、教育及弱勢族群議題。隨著事業逐步穩定，他始終抱持回饋地方的信念，希望將來自社會的支持再回饋給社會。

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徐世聲表示，自己的創業起點就在新店，3個孩子也都曾就讀大豐國小，對學校有深厚感情。近年認識大豐少棒隊後，看見孩子們在球場上的努力與堅持，也了解球隊一路走來並不容易，因此決定盡一份心力支持球員追逐夢想。

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劉哲彰指出，大豐國小少棒隊成立約10年，除了在各項賽事屢有亮眼表現，也相當重視品格教育與生活輔導。許多球員來自單親、隔代教養或經濟較為辛苦的家庭，校方與教練團均長期盡心盡力陪伴孩子成長。

劉哲彰表示，在得知今年暑假，校方規劃球隊前往日本宮崎交流，與同齡選手互相學習，然而機票、住宿及交通費用對部分家庭而言，是不小負擔，球隊面臨經費缺口。他第一時間向長期熱心公益的徐世聲尋求協助，希望讓孩子不要因家庭經濟因素錯失難得的學習機會。雙方理念相近，也認同教育投資不能等待，很快便促成這項善舉。

在捐贈儀式上，劉哲彰勉勵小球員珍惜社會各界提供的資源與機會，不只要在球場全力以赴，也要心懷感恩。他鼓勵孩子把這份來自社會的支持化為成長動力，未來有能力時，也能將愛與善意傳承下去，幫助更多需要幫助的人。

徐世聲表示，教育是改變人生的重要力量，運動教育更能培養責任感、團隊精神與面對挑戰的勇氣。希望這筆捐款能減輕家長負擔，成為孩子追夢路上的助力，也期待大家透過這次交流開拓眼界，把寶貴經驗帶回台灣，成為未來成長的重要養分。

大豐國小校方與少棒隊也對徐世聲及劉哲彰的協助表達感謝，並致贈全隊簽名紀念球留念。校方表示，未來將持續陪伴孩子在學業、品格與運動發展穩健成長，讓更多孩子透過棒球建立自信、勇敢追夢。

照片來源：新北市議員劉哲彰辦公室提供

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