大豐收！再捕獲4千尾正頭烏 估進帳200萬元

4千尾正頭烏進帳，帶來的收益預估超過200萬元。（圖／東森新聞）





彰化漁民12/17再度捕獲正頭烏，這次有4千尾進帳，帶來的收益預估超過200萬元，可以說是漁民們的最甜美的年終獎金。

漁船上，五位漁民奮力的收網，一拉再拉，一條條的新鮮烏魚拉進魚船裡，漁民們都超興奮。

專門捕獲正頭烏的漁民，先前在12/8捕獲約1千尾，隔了九天12/17，再度出擊又豐收了4千尾，累積了共5千尾，可以說是漁民們的最佳年終獎金。

老闆娘：「野生活烏魚的第二批，這次抓了四千隻，因為一直在東引一直在等候水溫變低，所以剛好這一波水溫又降低了，剛好又抓到這一批。」

烏魚抵台時間雖變晚，但抱卵時間拉長，反而讓魚體更為豐腴，在魚市場，也有許多要來買新鮮限時限量的野生烏，烏魚殼每台斤約120~150元，而內臟是最為珍貴的，野生烏魚卵，每台斤1200~1800元，至於烏魚膘每台斤500~600元，這一批新鮮的烏魚，預計也會有200萬元的收穫。

