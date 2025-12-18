大豐收! 四千尾"正頭烏"入港 漁民第二波年終入袋

中部中心／李文華 彰化報導

彰化線西鄉漁民，這個月8日先在馬祖東引，捕獲1000尾正頭烏，接著再度出海，17日又捕獲4000尾，氣候關係，第二批烏魚，比先前那批更加肥美，一在魚市場開賣，就吸引大批饕客前來搶購，這批正頭烏，預計會為漁民帶來，約200萬元的年終獎金！

漁民出海，想拚點大的，就得乘風破浪，撒網下海，彰化線西的黃船長，這次真的中大物了！

一隻隻鮮嫩肥美的銀色烏魚，被漁網夾帶上來，不到片刻，整艘漁船，就被堆得滿滿的，

這個月8日，黃船長的漁船，在馬祖東引，捕獲1000尾"正頭烏"，一個多禮拜後，成功迎來第2批，這一次捕到4000尾。

天氣關係，這批烏魚，品質特別好，漁販也說，今年價格，不會浮動太大，跟去年差不多，烏魚殼每台斤約120元~150元，生的烏魚卵，每台斤1200~1800元，烏魚膘每台斤600元左右，烏魚腱每台斤大約800元。





跟人類手臂一對比，更看的出來這波烏魚體型到底有多肥美，饕客吃的開心，漁民的第二波年終獎金也開心入袋！

