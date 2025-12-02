大豐電今年前3季營收創新高 旗下大大寬頻年底送件拚興櫃

有線電視與寬頻業者大豐電 今（2）日透露，旗下寬頻品牌「大大寬頻」將於年底遞件申請興櫃。圖為大豐電董事戴永輝（本刊資料照）

全力拚寬頻網路滲透率！有線電視與寬頻業者大豐電 於今（2）日下午舉行法說會，繳出今（2025）年前3季合併營收達新台幣16.2億元，創同期新高，每股稅後盈餘（EPS）達2.57 元。大豐電更強調，「寬頻主導」戰略下，旗下寬頻品牌「大大寬頻」經營區內已全面完成光纖到府（FTTH）網路架構，此刻內部正全力籌備於年底遞件送「大大寬頻」掛牌興櫃。

面對市況轉變，大豐電也坦言，消費者收視習慣改變，串流、社群平台影音觀看比例大增，使得整體有線電視市場每季用戶數流失2萬戶。

也因此，大豐電更看重的是推動家用寬頻網路入府，並指出，目前台灣家用寬頻滲透率約72%，仍具成長空間。

而大豐電憑藉著高速、穩定的網路品質，今年9月底總戶數已達18.1萬戶，用戶數更較去年同期增長6.5%。

大豐電董事長張銘志則是表示，「大豐經營區內寬頻滲透率已達82%，未來將利用FTTH建設資產優勢，轉化成為迎戰AI時代的驅動能量，預計要將『大大寬頻』打造成為台灣第一批以『數位通訊及區域經營』掛牌的新型寬頻網路運營商，穩健立足並致力取得市場主導地位。」

