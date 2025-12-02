大豐電：大大寬頻預計12月下旬送件申請興櫃

（中央社記者趙敏雅台北2日電）大豐電今天表示，截至今年第3季，合併營收達新台幣16.2億元，創同期新高。其中，旗下核心寬頻品牌大大寬頻用戶達18.1萬戶，大豐經營區內全區寬頻滲透率達82%，大大寬頻預計12月下旬送件申請登錄興櫃，興櫃滿6個月後將直接申請上市。

有線電視與寬頻業者大豐電今天舉行法說會，截至今年第3季，大豐電合併營收達16.2億元，創同期新高，年增2.3%，每股稅後盈餘（EPS）為2.57元。

廣告 廣告

大豐電董事長張銘志表示，面對有線電視用戶結構性下滑，大豐電秉持寬頻主導戰略，大大寬頻在新北及高雄經營區內，完成領先業界的100% FTTH（光纖到府）網路架構，搶占台灣數位基礎建設戰略高地。

張銘志說，大大寬頻用戶已達18.1萬戶，大豐經營區內全區寬頻滲透率達82%，且申裝高於360M頻寬用戶數約8.4萬戶，占整體寬頻戶46.2%。近5年同期來看，寬頻服務在合併營收的占比從26%升至41%。

張銘志指出，前3季寬頻服務收入達6.6億元，較去年同期增加6812萬元，占合併營收達41%，若加計電路出租收入，寬頻相關業務的營收占比進一步達42.2%，較去年同期成長12%。他也看好台灣家用寬頻市場及用戶數仍有上升空間。

張銘志說明，寬頻服務已成為有線電視業者營運核心及轉型方向，不過，考量有線電視用戶與寬頻用戶屬性不同等因素，將寬頻業務拆分。在寬頻為主軸的核心策略中，除了持續投資基礎建設，也擴大經營覆蓋面，如大大寬頻策略性投資台灣寬頻通訊顧問股份有限公司（TBC）。

張銘志表示，將充分利用高品質的FTTH建設資產優勢，將大大寬頻打造為台灣首批以數位通訊及區域經營掛牌的新型寬頻網路運營商。大大寬頻預計12月下旬送件興櫃，興櫃滿6個月後，將直接申請台灣證券交易所主板上市。（編輯：楊凱翔）1141202