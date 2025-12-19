大象不滿肖像權被侵犯！男傻傻靠近自拍被活活踩死，驚悚影片曝光。圖／翻自@Mazhar4justice

印度賈坎德邦日前發生一起事件，一名32歲男子拉伊瓦（Amit Kumar Rajwar）試圖在野外和一群大象玩自拍合影，結果惹怒大象，導致拉伊瓦最後被大象活活踩死、摔死。

據印度《NDTV》報導，林業部門官員庫馬爾（Nitish Kumar）指出，當時拉伊瓦在南阿拉區（Ara South）的野外，看到一群大象活動，相信總共有8頭大象。不過拉伊瓦企圖近距離和大象玩自拍，結果這個動作直接惹怒大象，大象也不滿肖像權被侵犯，隨即對拉伊瓦發動攻擊。

從民眾拍攝的影片可見，當時有一群人在現場看大象，但拉伊瓦應是被大象用力踩、大力摔。影片也可見，拉伊瓦已經被大象踩到沒有意識，事後官員證實，拉伊瓦不幸身亡。

不過林業部門也強調，多次呼籲民眾若在野外看到大象，切勿隨意靠近與騷擾，也不時廣播來提醒民眾，但悲劇仍經常發生。官員表示，這次事件發生的林地，位在拉姆加爾（Ramgarh）和博卡羅（Bokaro）兩縣交界處，此處約有42頭大象，牠們分組不同小隊在林地活動。



