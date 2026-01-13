大象襲擊村莊奪17命 受害者睡夢被踩死

印度東部賈坎德邦自新年元旦以來，共有17人遭同一頭大象殺害。（示意圖／pexels）





印度東部賈坎德邦西辛格布姆地區近日發生罕見人象衝突，一頭疑似年輕成年公象自今年元旦以來，短短數日內連續發動攻擊，已造成至少17人死亡，其中包括一家四口，引發當地高度恐慌。

根據《People》報導，該頭大象自1月1日起，已涉及約12起致命攻擊事件，造成17人死亡。有一名40多歲男子遭攻擊時，頭部與身體分離，畫面十分駭人。根據當地統計，象襲案件多在夜間發生，受害者多在睡夢中遇襲。

官方追捕大象進度

印度森林部門表示，該象行動路線毫無規律，在三個森林分區內、約100公里範圍內四處移動，至今仍未成功追蹤定位。多個政府與民間單位目前已加入搜索，一旦發現該頭大象將立刻進行麻醉並轉移，同時當地政府也發布多項安全公告，提醒民眾避免夜間外出。

官方最新措施

官方研判，這頭公象可能正處於「發情期」，因荷爾蒙劇烈變化導致攻擊性大增。地方政府已著手協助高風險村落居民暫時撤離，以防再有傷亡；當地居民則呼籲政府提出長期解方，並要求對死者家屬提供賠償。

