大象變獅子！命理師接連點名 蔣萬安：二寶才是獅子

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2026選舉將至，近期台北市長蔣萬安意外成為命理圈討論焦點。多名命理師接連點名，認為蔣萬安未來發展動能強勁，逐步展現更具影響力的領導特質，甚至形容其運勢為「大象變獅子」。對此，蔣萬安今（16）日受訪時以輕鬆態度回應，笑說「我是魔羯，二寶才是獅子」。

命理師李靜唯在分析中指出，從吠陀占星角度觀察，蔣萬安正行走於一段相當有力的水星大運，使其在決策與判斷上更為清晰，能以理性與策略應對複雜局勢；同時，其星盤中木星位於巨蟹，象徵深厚的支持基礎與民心連結。她並以罕見格局「大象變獅子」形容蔣萬安的成長軌跡，意指將從溫和穩健的大象，逐步累積內在威望，轉化為能以德服人的獅子。

李靜唯進一步分析，2026年對蔣萬安而言屬於能量高度集中的一年，10月後更將進入金星流年，若未選擇主動退場，整體走勢幾乎「勢不可擋」。不過，她也認為，蔣萬安真正的高峰仍在更後期，需待數年後進入木星流年，其聲望與格局才會全面成熟，完成所謂「獅子」的轉化，「有些人，不需要急著證明自己。時間，會替他完成所有說明。」

除李靜唯外，近期亦有其他命理師公開點名蔣萬安，認為其政治發展潛力仍有延伸空間，相關說法在社群平台引發討論。對此，蔣萬安當天上午出席松山區「市長與里長有約」活動，會前接受媒體訪問，聽聞後笑回，「我是魔羯，二寶才是獅子，呵呵」。

