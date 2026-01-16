大象變獅子？塔羅牌解析蔣萬安「2028直攻總統」？ 本尊笑：我是魔羯座

台北市長蔣萬安。（邱芊攝）

台北市長蔣萬安將力爭連任，外界認為他2028可能直攻總統大位，吠陀占星權威李靜唯近日更以塔羅解析蔣萬安流年，指出他將由「大象變獅子」。蔣萬安16日則笑說，我是魔羯，二寶才是獅子。

蔣萬安今出席115年度市長與松山區里長有約，被問及昨天有命理師分享他的運勢，即將「大象變獅子」，且高峰在後頭。

蔣萬安則打趣的說，「我是魔羯，二寶才是獅子。」

