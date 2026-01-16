「大象變獅子」運勢直攻總統？ 蔣萬安：「他」才是獅子

美國商務部15日宣布與台灣達成貿易協議，台灣輸美商品關稅稅率將降至15%且不疊加，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。不過美國商務部長盧特尼克表示，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。對此，台北市長蔣萬安表示，人民都希望政府能守住護國神山。

蔣萬安。(圖/中天新聞)

蔣萬安今（16）日上午出席115年度市長與松山區里長有約活動，針對台美關稅協議及台灣40%半導體供應鏈移轉美國一事，外界認為形同掏空台灣，他在受訪時表示，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響。

蔣萬安強調，許多台灣的人民也都希望，政府能夠守住護國神山，根留台灣。

此外面對媒體詢問，昨天又有命理師分析蔣萬安的塔羅命盤，正走在「大象變獅子」的運勢，而且「真正的高峰，還在更後面」，似乎暗示蔣萬安有望直攻2028，蔣萬安則幽默回應，「我是魔羯，二寶才是獅子。」

