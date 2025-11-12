大豪雨仍澆不熄想釣蝦的心！ 宜蘭釣蝦場淹水「沉浸式」一幕讓網都笑了

宜蘭一間釣蝦場淹水，只見釣客們仍不受影響。Threads dadadenny提供



鳳凰颱風雨量驚人，宜蘭11日降下大豪雨，多地傳淹水災情。有網友就分享，宜蘭一間釣蝦場淹水高度已淹沒腳踝，但釣客仍很悠哉地釣蝦、吃飯聊天，影片傳出後就有網友笑說「根本是沉浸式釣蝦」、「宜蘭人都那麼chill嗎？」、「本來在釣蝦場現在在釣蝦池」。

有網友11日在Threads上分享群組收到的影片，他的貼文解釋「宜蘭某釣蝦場」，影片中，只見拍攝者坐在用餐區，與同行友人聊天吃飯，氣氛相當輕鬆，但環顧釣蝦場一圈，場內的淹水高度已經超過腳踝，桌椅、釣具也泡在水中，釣池另一頭還有2名顧客很悠哉地釣蝦。

網友們看完影片不禁啞然失笑說，「本來在釣蝦場，現在在釣蝦池」、「沉浸式釣蝦」、「宜蘭人都那麼chill嗎？」、「大眾池升級版」、「一時之間我分不清楚哪裡是蝦池」

事實上，宜蘭羅東、蘇澳、南方澳的雨量驚人，蘇澳甚至在3小時內降下320毫米的雨量，水淹高度及腰，蘇澳煙波大飯店的地下室1樓停車場更是被灌滿，讓當地民眾和旅客傷透腦筋。

