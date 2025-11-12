生活中心／楊思敏、戴亞倫、陳崇翰 基隆報導

11日鳳凰颱風還沒登陸台灣，就已經造成不少災情，位在大豪雨警戒區的新北瑞芳和基隆都淹水了。基隆調和街下午淹完，傍晚路面又成了湍急的溪流。瑞芳火車站後方也很慘，有店家淹了快20公分高，同時，區公所緊急撤離土石流紅色警戒區的居民。

瑞芳車站後街，水越來越高，瓦斯桶漂在水面上，路邊的機車輪胎被淹沒，民眾只能涉水回家，水已經淹到小腿肚這麼高。

瑞芳區龍潭里長陳淑霞：「大排沒有排出去還是不行的，還是要多做幾個，我一直覺得台鐵那邊，當初在做的時候，有可能有去阻塞到，常常這樣也不是辦法。」

颱風外圍環流影響，週二氣象署針對新北瑞芳，發布大豪雨特報，下午五點左右，路面上的水開始灌進老街上的小吃店，最高淹到10幾、20公分。

民眾家中淹水，蹲在地上舀水。（圖／民視新聞）店家接到通知，趕回來清理，把泥水一盆一盆往外倒，截至週二晚上八點，瑞芳日累積雨量超過400毫米。

小吃店業者：「認命吧淹了我就出來掃吧，（先掃就對了）先掃。」

瑞芳居民：「淹3、4遍（淹3、4遍喔），清好又淹清好又淹。」

每當颱風來襲，都要淹個好幾次，民眾整個家泡在水裡，只能蹲在地上，拿水瓢舀水。瑞芳區內有15條紅色土石流警戒，區公所也勸離位在黃色警戒的567人。

新北市瑞芳區區長楊勝閔：「今天晚上因為瑞芳，有15條的土石流，發布紅色警戒，所以目前公所的所有的人員，已經全力動員，前往強制疏散撤離。」

基隆調和街路面淹水。（圖／民視新聞）同樣發布大豪雨警報的基隆，調和街下午先淹了一次，到了傍晚更慘，路面成了湍急小溪，有駕駛不敢隨意涉水，就這樣卡在車上一個多小時。

附近居民怕水淹進家裡，有的用擋水隔板、堆沙包，也有人把水溝蓋打開，讓水能盡快排出去，祈禱颱風快快過去。

原文出處：大豪雨！基隆調和街路面成溪流 新北瑞芳泥水淹民宅

