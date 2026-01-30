大貓熊圓仔健檢了！脊椎輕微骨刺「屬生理正常現象」 北市動物園：仍是健康寶寶

「圓仔」近日進行2年一度的例行健康檢查，各項結果顯示健康狀況良好。（圖／翻攝自臉書／Taipei Zoo 臺北市立動物園）

台北市立動物園今（30）日替大貓熊「圓仔」進行2年一度的例行健康檢查。園方公布結果比表示，圓仔目前整體健康狀況良好，各主要數值皆在理想範圍內，「仍然是健康寶寶一枚」。

園方指出，本次健康檢查項目包括血液學與血液生化檢驗、X光影像檢查、腹腔與臟器超音波檢查、電腦斷層掃描（CT）、牙科全面檢查與洗牙護理，以及眼科專科檢查，從內科、外科到影像醫學進行全方位健康盤點。檢查結果顯示，圓仔各主要器官功能與血液檢驗數值皆在理想範圍內，「仍然是健康寶寶一枚」。

園方說明，圓仔的牙齒可見因長期啃食造成的自然磨耗，屬生理正常現象，牙周與牙體結構整體健康，未見病理性變化。影像檢查中，脊椎出現輕微骨刺形成，屬於年齡與活動累積的常見變化，目前未影響活動能力與日常行為表現，後續醫療團隊會列入長期追蹤項目，持續追蹤觀察變化情形。

園方透露，本次健檢由動物園獸醫醫療團隊主責，與臺灣大學獸醫學院、臺大醫院麻醉部與牙科部，以及農業部畜產試驗所等專業團隊共同執行，透過跨領域合作全面掌握圓仔的健康狀況。

