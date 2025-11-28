大貓熊圓圓健檢報告出爐 台北動物園啟動高齡照護模式

台北市立動物園為大貓熊「圓圓」安排例行全身健康檢查。（圖／台北市立動物園）

台北市立動物園為大貓熊「圓圓」安排例行全身健康檢查，28日由園方獸醫團隊邀請台灣大學獸醫專業學院、台灣大學牙醫專業學院／台大醫院牙科部牙髓病科、口腔顎面外科及牙周病科、台灣大學動物科學技術學系、行政院農業委員會畜產試驗所等大學專家合作執行，完成大貓熊「圓圓」客製化高規格「健檢套餐」，檢查過程順利，心臟、消化道等主要器官功能皆維持正常穩定。

園方表示，本次健檢項目包括全身X光、電腦斷層掃描、血液與生化分析、牙科、眼科及心腹超音波等，結果顯示「圓圓」目前主要器官功能良好，心臟與腹腔器官功能基本正常，胃與食道內視鏡亦未見異常。

園方指出。但隨著年紀增長，大貓熊「圓圓」在眼科、腎臟與脊椎等部位呈現高齡動物常見的生理變化，然皆在可管理的範圍內，大貓熊「圓圓」在112年即發現腰椎骨刺，隨著年齡增長，脊椎退化的變化更為明顯，園方透過持續的雷射護理與保養藥物給予相關照護，目前大貓熊「圓圓」的活動力仍良好，未出現明顯疼痛或異常跡象，部分檢查項目也顯示血壓略有上升的趨勢，尿液蛋白質指標較以往略高。

園方強調，這些變化多屬高齡大貓熊自然，且可管理的生理現象，沒有急迫性的健康危機，但意味著大貓熊「圓圓」需要更細緻、貼心的高齡長照。此外，在牙科方面，大貓熊「圓圓」原本牙口就較弱，在保育員長期細心的日常照護下維持穩定，今日完成必要清潔並將持續追蹤。

針對本次健檢結果，動物園已啟動更完整的高齡照護模式，調整照護方式以符合大貓熊「圓圓」進入老年期的需求。園方將提高血壓與腎臟功能的監測頻率，並調整飲食配方，包括竹葉比例與優化主食營養組成，以協助維持健康體況。

同時，也會持續牙科追蹤，並在生活環境與行為豐富化上進行優化，使大貓熊「圓圓」的活動更舒適，減輕脊椎退化帶來的潛在負擔。

