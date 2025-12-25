大貓熊抱聖誕花圈、狨猴鑽聖誕樹 動物歡度佳節萌樣曝

大貓熊抱著作為氣味行豐物的木屑花布聖誕花圈。（圖／台北市立動物園）

普通狨在可愛的聖誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。（圖／台北市立動物園）

今天是聖誕佳節，台北市立動物園為了讓動物一同感受節日喜悅，保育員們和志工夥伴親手打造行為豐富化物件作為「聖誕禮物」給動物朋友們，增加動物探索的機會，刺激動物們自然行為表現，增加生活樂趣。其中，大貓熊抱著作為氣味行豐物的木屑花布聖誕花圈，普通狨更在可愛的聖誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。

穿山甲在巨型藏食聖誕樹上攀爬找尋食物。（圖／台北市立動物園）

石虎戶外場長出迷你聖誕樹抓抓柱。（圖／台北市立動物園）

水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈。（圖／台北市立動物園）

園方表示，此次包括大貓熊抱著作為氣味行豐物的木屑花布聖誕花圈、石虎戶外場長出迷你聖誕樹抓抓柱、穿山甲在巨型藏食聖誕樹上攀爬找尋食物、水鹿和梅花鹿享用精緻的乾草蔬果花圈、普通狨在可愛的聖誕樹造型小窩裡鑽進鑽出。

園方指出，不定期行豐物件搭配節慶應景發想創意，除了能帶給動物們新鮮的刺激與互動，也讓照養團隊針對主題大展身手，邀請民眾來園和動物們一同感受年末節日的溫馨，也歡迎大家分享觀察到哪些動物使用行豐物件的反應。

